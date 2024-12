5 dic 2024 18:37

LA SAI L'ULTIMA? PER I PM, SUI SOCIAL SI PUO' INSULTARE LIBERAMENTE – LA PROCURA DI TORINO CHIEDE DI ARCHIVIARE L’INCHIESTA PER DIFFAMAZIONE PER GLI INSULTI RICEVUTI ONLINE DA CRISTINA SEYMANDI, DOPO IL CASO DELLA “SPUTTANATION” ALLA FESTA DI FIDANZAMENTO CON MASSIMO SEGRE – PER LA PUBBLICA ACCUSA, “NEL MONDO DEI SOCIAL NON È PIÙ ESIGIBILE CHE LA CRITICA AI FATTI PRIVATI DELLE PERSONE SI ESPRIMA SEMPRE CON TONI MISURATI E ELEGANTI. IL LUOGO E L’AMBIENTE DOVE LE OFFESE SONO PRONUNCIATE, CONTA ECCOME” – SARÀ IL GIP ORA A VALUTARE LA RICHIESTA – VIDEO