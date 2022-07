20 lug 2022 19:14

SAI CHE NOVITÀ: IN AMERICA LA POLIZIA HA UCCISO UN AFROAMERICANO – ROBERT ADAMS AVEVA 23 ANNI ED È STATO AMMAZZATO DA DUE AGENTI IN UN PARCHEGGIO DI SAN BERNARDINO, IN CALIFORNIA – NEL VIDEO, CHE HA GIÀ FATTO IL GIRO DEL MONDO, SI VEDE IL GIOVANE AVVICINARSI ALLA MACCHINA DELLA POLIZIA E POI SCAPPARE. A QUEL PUNTO I POLIZIOTTI PUNTANO LE PISTOLE E SPARANO – IL PAPÀ DELLA VITTIMA: “NON ERA UN MEMBRO DI UNA GANG. HANNO UCCISO UN INNOCENTE” - VIDEO