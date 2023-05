SAI CHE SORPRESA: GLI UCRAINI VOGLIONO AMMAZZARE PUTIN – LE DICHIARAZIONI DEL NUMERO DUE DELL’INTELLIGENCE MILITARE DI KIEV, VADIM SKIBITSKY (“PUTIN È IL NOSTRO OBIETTIVO PRIMARIO”) HANNO CREATO ALLARME A MOSCA. AL NETTO DELLA PROPAGANDA, DOPO L’ATTACCO CON DRONI AL CREMLINO, I RUSSI INIZIANO A TEMERE SERIAMENTE OPERAZIONI NEL LORO TERRITORIO – IL GOVERNO UCRAINO CORREGGE IL TIRO. “PUTIN È DA INTENDERSI COME OBIETTIVO PRIMARIO PER LA SUA DETENZIONE"

ARTICOLI CORRELATI

Estatto dell’articolo di Monica Perosino per “La Stampa”

VADYM SKIBITSKY

«Putin è in cima alla lista, sì». Di quale lista si tratti l'ha spiegato ieri il numero due dell'intelligence militare ucraina, Vadim Skibitsky, secondo cui Kiev vuole uccidere il capo della Wagner Prigozhin, ma considera il presidente Putin un «obiettivo primario» da eliminare con ogni mezzo.

Certo, la missione di far fuori il leader del Cremlino non è facile e il «soggetto è ben consapevole di essere una preda ambita, rimane rintanato» ma «ora sta cominciando a tirare fuori la testa», ha proseguito Skibitsky, sottolineando tuttavia che anche quando appare in pubblico non si è mai sicuri che «sia davvero lui», perché, e questo è certo, Putin non teme solo gli ucraini, ma ha «paura di essere ucciso dalla sua stessa gente».

putin zelensky

Immediata la reazione di Mosca che ha trovato un altro appiglio per ribadire come «l'operazione militare speciale sia più che giustificata, più che necessaria», ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Qualche ora dopo le esternazioni di Skibitsky al quotidiano tedesco Die Welt l'Ucraina ha cercato di correggere il tiro e spegnere lo scalpore suscitato dalle parole del generale. Il presidente russo è da intendersi come obiettivo primario ma «per la sua detenzione e consegna alla Corte penale internazionale all'Aja», ha tentato di rettificare Andrii Yusov, rappresentante della direzione dell'intelligence del ministero della Difesa, assicurando che «l'Ucraina è uno Stato civile e agisce in modo civile».

drone esplode vicino al cremlino 5

A Mosca la sicurezza del presidente resta prioritaria, alla luce delle parole di Kiev e dell'attacco con i droni contro il Cremlino. Un attentato dietro il quale per l'intelligence americana ci sarebbero unità speciali o 007 ucraini. Il capo della Wagner Prigozhin […] l'ha presa bene, definendo «comprensibile» la scelta «di eliminare me e Putin». […]

evgeny prigozhin e i soldati wagner morti a bakhmut MEME ZELENSKY PUTIN valery gerasimov sergei shoigu EVGENY PRIGOZHIN evgeny prigozhin

vladimir putin volodymyr zelensky