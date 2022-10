13 ott 2022 19:28

SAI DOVE TE LA METTONO 'STA SALSICCIA? - A PESARO, UN SUPERMERCATO HA DENUNCIATO E CHIESTO UN RISARCIMENTO DA 5MILA EURO A UN UOMO BECCATO A RUBARE DELLE SALSICCE E DEL FORMAGGIO, DAL VALORE DI 16 EURO - L'UOMO, CHE È STATO COLTO IN FLAGRANTE, AVEVA PAGATO SUBITO LA MERCE RUBATA, MA PER IL SUPERMARKET NON BASTA. E ORA RISCHIA DI - PER RIDURRE LA PENA, L'UOMO SI SAREBBE OFFERTO DI…