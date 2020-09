21 set 2020 09:48

LA SAI L’ULTIMA? FELICE MANIERO DENUNCIA IL CARCERE DI VOGHERA: “E’ PERICOLOSO PER IL COVID” - L'EX BOSS DELLA MALA DEL BRENTA HA INVIATO UN ESPOSTO IN PROCURA PER RIFERIRE CHE “IL DIRETTORE HA VIETATO A TUTTI GLI AGENTI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA DI INDOSSARE LE MASCHERINE, MINACCIANDO DI METTERE SOTTO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CHI LE AVESSE UTILIZZATE”