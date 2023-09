SALE A 2862 IL BILANCIO DELLE VITTIME DEL TERREMOTO CHE HA COLPITO IL MAROCCO. I FERITI, AL MOMENTO, SONO 2562 – L’INCIDENTE DIPLOMATICO TRA ROMA E RABAT PER LA MISSIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA: RE MOHAMED VI NON VUOLE RICEVERE AIUTI PER MANTENERE L’AUTORITÀ SUL PAESE. IL MAROCCO VUOLE DIMOSTRARE DI ESSERE CAPACE DI GESTIRE I SOCCORSI: NON VUOLE APPARIRE UN PAESE DEL TERZO MONDO... - VIDEO

MOHAMMED VI RE DEL MAROCCO

(ANSA) - Sale a 2.862 il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito il Marocco. Lo rende noto il ministero dell'Interno. I feriti sono 2.562. Il precedente bilancio parlava di 2.681 morti.

2-MAROCCO FURIOSO CON IL ROE DELLA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA: «SI SONO DICHIARATI TURISTI E POI SONO ANDATI NELLE ZONE TERREMOTATE»

Sta creando più di un problema diplomatico la mini-missione in aiuto dei terremotati del Marocco del Roe della Protezione civile italiana presieduto da Cicchetti Marchigiani partita da Roma arrivando ad Adassil. Il team composto da 4 persone è stato infatti prodigo di dichiarazioni alle agenzie sulla inefficienza dei soccorsi marocchini che in alcune zone non sarebbero ancora arrivati.

Il Roe- Raggruppamento operativo emergenza, colonna mobile della protezione civile italiana, si è mosso infatti volontariamente senza coordinarsi né con le autorità italiane né con quelle marocchine. Il team è entrato in Marocco compilando come tutti la fiche di entrata che consente la permanenza nel paese per 90 giorni dichiarando “turismo” come motivo del viaggio. […]

Come ha spiegato in una intervista a Le Monde Sylvie Brunel, ex direttrice dell’associazione umanitaria Action contre la faim, il Marocco è molto attento alla propria sovranità anche in un caso drammatico come questo: «Re Mohamed VI – ha spiegato – vuole mantenere l’autorità sul Paese. È anche una forma di orgoglio nazionale. Mettetevi al posto del Marocco. In caso di catastrofe naturale in Francia, immaginate ong marocchine o americane che si precipitano? L’aiuto umanitario internazionale va sempre dai Paesi sviluppati in direzione dei non sviluppati. In quanto Paese emergente, che vuole essere interlocutore dell’Europa ed aspira a uno status di potenza regionale, Rabat vuole dimostrare che è sovrana, capace di pilotare i soccorsi e non comportarsi come un Paese povero devastato che tutti vanno pietosamente a soccorrere». […]

