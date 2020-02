SALE A SEI IL NUMERO DELLE VITTIME DEL CORONAVIRUS - L’ULTIMO DECESSO È AVVENUTO AGLI SPEDALI CIVICI DI BRESCIA: È UNA PAZIENTE ONCOLOGICA DI CREMA CHE AVEVA GIÀ UN QUADRO CLINICO COMPROMESSO - TUTTE LE VITTIME ABITAVANO NEI DUE FOCOLAI INDIVIDUATI NEL NORD ITALIA SUI QUALI È EMERSA UNA POSSIBILE CONNESSIONE: UN AGRICOLTORE DI UN PAESE VICINO A VO’ EUGANEO CHE ERA STATO A CODOGNO – A CREMONA UN MILITARE POSITIVO: SONO STATI CONTROLLATI I COLLEGHI. IN VENETO I CASI CONFERMATI SALGONO A 32

1 – CORONAVIRUS: SESTA VITTIMA IN ITALIA, MORTA A BRESCIA

(ANSA) - BRESCIA, 24 FEB - È morta agli Spedali civili di Brescia una donna di Crema che era stata trasferita ieri e risultata positiva al Coronavirus. Si tratta di una paziente oncologica e il quadro clinico era già compromesso. Si tratta della sesta vittima in Italia da coronavirus.(ANSA).

2 – CORONAVIRUS: CASI CONFERMATI SALITI A 32 IN VENETO

(ANSA) - VENEZIA, 24 FEB - Sono saliti a 32, contro i 27 di stamane, i casi confermati di coronavirus in Veneto alle 12 di oggi. Si tratta di 24 pazienti del cluster di Vo' Euganeo, 4 casi di Mirano e 4 casi a Venezia.(ANSA).

3 – CORONAVIRUS: MILITARE POSITIVO, CONTROLLATI I COLLEGHI

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Il militare di Cremona risultato positivo al Coronavirus era a casa "quando ha avvertito l'insorgenza della sintomatologia", ma "immediatamente, a titolo precauzionale, a tutela degli uomini e donne in uniforme e in aderenza alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, l'Esercito ha predisposto le norme di massima tutela e la 'sorveglianza sanitaria' del personale presente nell'infrastruttura in cui era temporaneamente impiegato e che possa essere entrato in contatto con il militare nei giorni precedenti". Lo sottolinea l'Esercito.

4 – CORONAVIRUS, CHI SONO LE VITTIME IN ITALIA

Con i tre decessi di oggi, lunedì, salgono a sei le morti legate al coronavirus in Italia. La notizia è stata confermata dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Tutte le vittime abitavano nei due focolai individuati nel Nord Italia e sui quali è emersa una possibile connessione. I contagi al momento non si fermano e si attende di valutare se le misure introdotte in sette regioni del Nord Italia saranno in grado di circoscrivere l’epidemia. Ecco comunque chi erano i pazienti deceduti risultati positivi al Covid-19.

* Adriano Trevisan, 78 anni di Vo’ Euganeo (Padova) è morto il 21 febbraio . Era ricoverato da una decina di giorni all’ospedale di Schiavonia (Padova) con una diagnosi di polmonite. Poiché non era mai stato in Cina, solo pochi giorni prima del decesso gli era stato effettuato il test sul coronavirus , risultato positivo. Trevisan frequentava un bar del suo paese assieme a un amico a sua volta trovato positivo.

* Una donna di 75 anni residente a Casalpusterlengo, uno dei comuni della «zona rossa» del Lodigiano, muore il 22 febbraio. Fatale per la donna sarebbe stata una visita al pronto soccorso di Codogno nelle stesse ora in cui si trovava lì il cosiddetto «paziente 1», il trentottenne di Codogno da cui si ritiene sia partito l’intero contagio. Alla donna di Casalpusterlengo il tampone sul virus è stato eseguito post mortem.

* Angela Denti, 68 anni, di Trescore Cremasco (Cremona) muore domenica all’ospedale di Crema. Aveva un quadro clinico molto compromesso: era ricoverata nel reparto di oncologia con una diagnosi di tumore e poco prima del decesso aveva avuto un attacco cardiaco. In seguito a una crisi respiratoria, era stata trovata positiva anche al coronavirus.

* Un uomo di 84 anni di Villa di Serio è morto a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni: era stato trasferito lì dall’ospedale di Alzano Lombardo con un quadro clinico già compromesso e positivo al coronavirus.

* Un uomo di 88 anni, nato a Caselle Landi e residente in un comune della zona è la quinta vittima del coronavirus in Italia. Il paese è nel Lodigiano ma non è uno dei dieci centri inseriti nel «focolaio» dal decreto del ministero della salute e della Regione Lombardia.

* Una donna residente a Crema è morta agli Spedali Civili di Brescia con una diagnosi di coronavirus. Aveva anche una diagnosi di tumore e uno stato di salute molto compromesso. Era inizialmente ricoverata all’ospedale di Crema ma era stata trasferita a Brescia proprio dopo il contagio da Covid-19.