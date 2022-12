SALGONO A QUATTRO LE VITTIME NELLA STRAGE DI FIDENE – È MORTA FABIANA DE ANGELIS, CHE ERA STATA COLPITA DA CLAUDIO CAMPITI DURANTE LA RIUNIONE DI CONDOMINIO ED RIMASTA GRAVEMENTE FERITA – DURANTE I CONTROLLI FISCALI, È EMERSO CHE IL KILLER HA INCASSATO IL REDDITO DI CITTADINANZA PER DUE ANNI – L'UOMO, CHE ERA RIMASTO SENZA LAVORO DOPO LA MORTE DEL FIGLIO, HA RICEVUTO L'INDENNIZZO FINO A SETTEMBRE 2021...

Non ce l'ha fatta Fabiana De Angelis, la quarta donna colpita domenica mattina da Claudio Campiti. La donna è morta all'ospedale Sant'Andrea, dove era stata ricoverata subito dopo la sparatoria, avenuta a Fidene, durante una riunione di condominio. Sale così a quattro il terribile bilancio della sparatoria avvenuta durante l'assemblea del consorzio Valleverde, una urbanizzazione nel Reatino, vicino al lago del Turano, che si teneva a Roma perché la maggior parte dei proprietari risiede nella Capitale.

Emergono ulteriori dettagli sulla figura di Claudio Campiti, il 57enne che domenica scorsa ha tolto la vita a Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano durante una sparatoria da lui provocata. L'uomo, ora chiuso dietro le sbarre del carcere di Regina Coeli per triplice omicidio aggravato da premeditazione e in attesa dell'udienza di convalida, ha percepito per un lungo periodo di tempo il reddito di cittadinanza.

Sono ore fondamentali per le indagini. Decisi a scavare a fondo nella vita di Campiti, i carabinieri incaricati di condurre l'attività investigativa hanno effettuato anche dei controlli di natura fiscale nei confronti del soggetto. A quanto pare il 57enne, già profondamente segnato dalla morte del figlio Romano Campiti, morto in un tragico incidente in montagna, aveva anche perso il lavoro.

Campiti si trovava dunque in forti difficoltà economiche e per diverso tempo aveva beneficiato del sussidio grillo. Gli inquirenti parlano dell'arco di tempo compreso fra aprile 2020 a settembre 2022. Questo quanto emerso dai controlli di natura fiscale effettuati dai carabinieri, che hanno fatto accertamenti sui redditi dell'uomo. Percependo il reddito di cittadinanza per circa 2 anni, Campiti avrebbe ottenuto poco meno di 9000 euro totali.

Anche le difficoltà economiche, oltre al trauma per la perdita del figlio, potrebbero essere alla base del raid omicida commesso dal 57enne.

