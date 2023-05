È SALITO A 13 IL BILANCIO DEI MORTI PER L'ALLUVIONE CHE HA COLPITO L'EMILIA-ROMAGNA - GLI SFOLLATI SONO CIRCA 10 MILA, MENTRE LE CASE SENZA ELETTRICITÀ OLTRE 34 MILA - CINQUE LE VITTIME A RAVENNA, CHE SI AGGIUNGONO ALLE SEI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA E ALLA PERSONA AFFOGATA IN PROVINCIA DI BOLOGNA – OLTRE 280 LE FRANE PROVOCATE DAL MALTEMPO – VIDEO

Da www.ansa.it

DANNI DEL MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA

Si aggrava il bilancio dell'alluvione in Emilia-Romagna. Tredici le vittime. Salgono a 42 i Comuni alluvionati. Circa 10mila gli sfollati. Sono 34mila le utenze senza elettricità. Boccia: "E' un'emergenza nazionale, serve un decreto ad hoc". Ora è allarme frane. Nel centro storico di Lugo un metro d'acqua. Sale a 13 il bilancio delle vittime del maltempo in Emilia-Romagna. La prefettura di Ravenna ha comunicato cinque vittime, che si aggiungono alle sei di quelle di ieri della provincia di Forlì-Cesena e alla vittima di San Lazzaro (Bologna).

maltempo in emilia romagna

L'auto sommersa dalle acque tra Castel Bolognese e Solarolo segnalata nelle prime ore dell'alluvione e raggiunta in mattinata, è risultata essere vuota: la persona che era al suo interno, conteggiata ieri dalle autorità fra le vittime, è riuscita ad allontanarsi in tempo. A loro si aggiunge l'uomo morto a Cesena per un malore prima dell'esondazione del Savio. Al momento risulta anche almeno un disperso.

mappa delle aree colpite dal maltempo in emilia romagna maltempo in emilia romagna 7 maltempo in emilia romagna 5 maltempo in emilia romagna 6 maltempo in emilia romagna cesena allagata ripresa dal drone 1 maltempo in emilia romagna cesena allagata ripresa dal drone 2 maltempo in emilia romagna cesena allagata ripresa dal drone 3 lamone esondato - maltempo in emilia romagna