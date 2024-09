SALMA E SANGUE FREDDO! - MIRACOLO IN SPAGNA: LA SALMA DI SANTA TERESA D'AVILA, MORTA NEL 1582, È ANCORA INTEGRA - NONOSTANTE I CINQUE SECOLI NELLA TOMBA, IL VOLTO DELLA SANTA CANONIZZATA NEL '600 È ANCORA "CHIARAMENTE VISIBILE" (MA MUMMIFICATO) - ANCHE IL RESTO DEL CORPO È IN BUONE CONDIZIONI - LA DIOCESI HA ADOTTATO MISURE RIGOROSE PER PROTEGGERE I RESTI DELLA SANTA, TRA CUI LA RICHIESTA DI UN TOTALE DI 10 CHIAVI PER ACCEDERE ALLA SUA BARA E...

Una santa perfettamente conservata, morta quasi 500 anni fa, viene acclamata come uno dei “miracoli di Dio”. Santa Teresa d'Avila, morta nel 1582, è stata riesumata da una chiesa in Spagna il mese scorso, lasciando gli esperti sbalorditi dal fatto che non si fosse decomposta.

Il team ha confrontato le immagini dei resti scattate nel 1914 con quelle di oggi, scoprendo che il suo volto era ancora “chiaramente visibile” e che i resti erano “incorrotti”.

La bara d'argento rivestita di marmo è stata aperta per studiare i resti di Santa Teresa e comprendere le condizioni di salute che l'hanno afflitta in vita. Il corpo di Santa Teresa è stato esumato da Marco Chiesa, postulatore generale dell'Ordine, presso la diocesi di Avila in Spagna il 28 agosto.

I funzionari della Chiesa hanno condiviso la notizia sui social media, dove i cattolici hanno affermato: “Il suo corpo è ancora integro”. All'apertura della tomba, un team di medici ha confrontato le foto del viso e del piede di Santa Teresa scattate nel 1914, e il postulatore ha detto che era “difficile fare un confronto” perché le immagini sono in bianco e nero.

Chiesa ha spiegato che “non c'è colore, non c'è colore della pelle, perché la pelle è mummificata, ma si vede, soprattutto al centro del viso. Si vede bene. I medici esperti possono vedere il volto di Teresa quasi chiaramente”.

Era una suora spagnola e nel 1970 è stata la prima donna a essere elevata a dottore della Chiesa, un onore conferito ai santi defunti per il loro contributo significativo alla dottrina della Chiesa. Santa Teresa è stata canonizzata - cioè dichiarata santa - nel marzo 1622.

Da quando il suo corpo è stato riesumato per l'ultima volta, è stato definito “incorrotto”, cioè non ha subito il normale processo di decomposizione dopo la morte. I ricercatori vogliono scoprire come il corpo di Santa Teresa non si sia ancora deteriorato e sperano che possa fornire informazioni su come conservare le reliquie in futuro.

Chiesa ha confermato che sono ancora nelle prime fasi dell'analisi del corpo di Santa Teresa, aggiungendo che è troppo presto per rilasciare i dettagli sui loro ulteriori esami. La diocesi ha adottato misure rigorose per proteggere i resti della santa, tra cui la richiesta di un totale di 10 chiavi per accedere alla sua bara.

