1 - RUSHDIE: STACCATO DA RESPIRATORE, RIESCE A PARLARE

(ANSA) - Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è ora di nuovo in grado di parlare. Lo annuncia la Bbc. Lo scrittore, 75 anni, è stato accoltellato poco più di 24 ore fa durante il suo intervento in un convegno nello Stato di New York ed era in gravi condizioni di salute. A confermare la notizia è stato anche l'agente di Rushdie, Andrew Wylie, il quale ieri aveva parlato di danni al fegato, ai nervi di un braccio e soprattutto del rischio che lo scrittore potesse perdere un occhio.

2- RUSHDIE: ACCOLTELLATO 3 VOLTE AL COLLO, 4 ALL'ADDOME

(ANSA) - Salman Rushdie è stato accoltellato tre volte al collo e quattro all'addome. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. L'occhio che lo scrittore - ricoverato da ieri nell'ospedale di Erie, in Pennsylvania - rischia di perdere è il destro. Secondo quanto ha riferito il procuratore distrettuale Jason Schmidt, Rushdie è stato accolellato tre volte sul lato destro della parte anteriore del collo, quattro allo stomaco, una all'occhio destro, una al petto e una sulla coscia destra. Si è trattato quindi di dieci coltellate in tutto.

3 - RUSHDIE: PROCURA, L'ATTACCO È STATO PREMEDITATO

(ANSA) - L'attacco contro Salman Rushdie è stato "mirato e premeditato". lo ha detto il procuratore distrettuale della contea, Jason Schmidt secondo quanto riportato dall'Associated Press.

4 - RUSHDIE: AGGRESSORE ARRIVATO UN GIORNO PRIMA CON DOCUMENTO FALSO

(ANSA) - L'aggressore di Salman Rushdie era arrivato un giorno prima dell'evento al quale doveva intervenire lo scrittore al Chautauqua Institution e si era presentato con un documento d'identità falso.

Lo ha detto il procuratore distrettuale della contea, Jason Schmidt, spiegando perché gli inquirenti ritengono che l'attacco allo scrittore sia stato "mirato e premeditato". Il procuratore non lo ha precisato ma è probabile che il documento falso sia la patente che è stata trovata addosso Hadi Matar intestata ad un 'martire' degli Hezbollah.

L'avvocato d'ufficio dell'aggressore, Nathaniel Barone, si è lamentato con il procuratore che il cliente è stato lasciato ammanettato in una stazione di polizia per troppo tempo, prima di essere portato davanti a un giudice. "Ha diritto alla presunzione di innocenza", ha detto il legale secondo quanto riportato dall'Associated Press. Il giudice ha stabilito per Matar l'arresto senza cauzione.

5 - RUSHDIE LOTTA PER LA VITA

Francesco Semprini per “La Stampa”

Apprensione, rammarico, sdegno e condanna. Sono questi i sentimenti che attraversano l'America e non solo il giorno dopo l'aggressione a Salman Rushdie da parte di un presunto fondamentalista islamico, avvenuta nel corso di un festival letterario nello Stato di New York. Apprensione per le condizioni dell'autore de «I Versi Satanici» attaccato ad un respiratore, con gravi lesioni al braccio e al fegato e sottoposto a un lungo e complicato intervento chirurgico.

«Le notizie non sono buone. Salman in questo momento non è in grado di parlare», ha fatto sapere l'agente, Andrew Wylie, chiarendo che la situazione per lo scrittore accoltellato al collo e all'addome è più grave di quanto non sembrasse. «Probabilmente perderà un occhio, i nervi del suo braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato danneggiato», riferisce il New York Times.

Condizioni critiche che provocano rammarico per la mancanza di opportuni controlli di sicurezza alla Chautauqua Institution, un centinaio di chilometri a Sudovest di Buffalo, nello Stato di New York, dove si svolgeva la conferenza.

Per accedervi bastava mostrare l'accredito, nulla di più, forse un po' poco per un personaggio come il 75 enne Rushdie su cui da tre decenni pendeva una taglia di tre milioni di dollari. «I Versi Satanici» è di certo il suo libro più noto, ma anche quello che gli ha segnato la vita.

Dopo la pubblicazione è giunta la fatwa (con relativa taglia) per blasfemia dell'ayatollah Khomeini nel 1989, rinnovata poi da Ali Khamenei, che l'ha definita «irrevocabile». Da allora l'autore nato a Bombay è stato costretto a vivere sotto protezione, a cui però ha ad un certo punto rinunciato dando prova di coraggio.

Le minacce nei suoi confronti non si sono però mai fermate e questa volta la maledizione lo ha raggiunto per mano di Hadi Matar, l'uomo di 24 anni del New Jersey che lo ha aggredito a coltellate ed è stato successivamente arrestato. Nei suoi confronti è scattata l'incriminazione per tentato omicidio e non è stata fissata nessuna cauzione. In tribunale si è dichiarato «non colpevole».

Il movente dell'accoltellamento rimane da stabilire con certezza, sebbene emerga un profilo dell'aggressore che fa pensare ad un attacco di matrice religiosa. Sembra che il giovane sia nato in California e si sia trasferito di recente nel New Jersey, a Fairview, un quartiere della Contea di Bergen che si affaccia sul fiume Hudson davanti a Manhattan.

La polizia ritiene che Matar abbia «agito da solo», ma su questo e altri aspetti potrebbero emergere novità alla luce della perquisizione della sua abitazione dell'Fbi. Ha origini libanesi, ma non ha mai messo piede in Libano, scrive il quotidiano di Beirut L'Orient le Jour, citando Ali Kassem Tehfe, il sindaco di Yarou, il villaggio da dove proviene la famiglia, nel Sud del Paese. Il primo cittadino ha affermato che i genitori sono divorziati e risiedono negli Stati Uniti «da 30 anni» e che ormai non hanno più parenti in Libano.

Un esame preliminare dei suoi canali social ha mostrato la simpatia per l'«estremismo sciita» e le cause della Guardia rivoluzionaria islamica iraniana (Irgc). Gli investigatori hanno trovato immagini del comandante iraniano Qassem Solemani, ucciso in un raid Usa a Baghdad nel 2020, nel suo cellulare.

Matar sembra usasse inoltre una patente falsa e la scelta del nome, Hassan Mughniyah, secondo alcuni esperti, è eloquente perché ricorda Moghniyé come Imad Moghniyé, il comandante militare degli Hezbollah ucciso nel 2008 a Damasco.

«Non sappiamo nulla di questa persona e non commenteremo», è la replica di un portavoce del Partito di Dio. Quasi tutta la stampa in Iran ha celebrato l'attacco contro lo scrittore, che viene ancora definito un «apostata», un «depravato». Mentre l'attentatore viene definito «un coraggioso».

