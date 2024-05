23 mag 2024 18:05

SALUTAME A BIDEN – GLI USA IN MEDIORIENTE NON CONTANO PIÙ UN CAZZO. L’ENNESIMA PROVA? IL MINISTRO DELLA DIFESA ISRAELIANO ANNUNCIA CHE L’OPERAZIONE A RAFAH, A CUI LA CASA BIANCA È CONTRARIA, VA AVANTI: “STIAMO RAFFORZANDO IL NOSTRO IMPEGNO. L'OPERAZIONE ANDRÀ AVANTI E AUMENTERÀ…” – L’EGITTO È AL LAVORO PER RIAVVIARE I NEGOZIATI PER LA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI: LO STATO EBRAICO HA DATO IL SUO OK (E HAMAS?)