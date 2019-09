SALUTATE L’ESTATE, ARRIVANO I TEMPORALI - IL CALDO ANOMALO CHE HA CARATTERIZZATO IL MESE DI SETTEMBRE STA PER FINIRE: DA MERCOLEDÌ L’AUTUNNO FARÀ IL SUO INGRESSO PORTANDO GRANDINATE, RAFFICHE DI VENTO E TEMPERATURE IN CALO – GIÀ DA MARTEDÌ SERA AL CENTRO-NORD POTREBBE ARRIVARE LA PIOGGIA, MA È SOLO L’ANTIPASTO…

Da "www.corriere.it"

Il caldo anomalo che ha caratterizzato il mese di settembre sta per finire: l’alta pressione lascerà il nostro Paese e sull’Italia discenderà una massa d’aria fredda di provenienza polare. Risultato: le previsioni meteo dei prossimi giorni parlano di temporali, grandinate, raffiche di vento e temperature in calo da mercoledì 2 ottobre in avanti.

Martedì 1 ottobre sarà quindi l’ultimo giorno di tregua prima dell’arrivo — improvviso — dell’autunno. Il tempo dovrebbe essere buono in tutta Italia, con qualche nuvola qua e là ma temperature alte. Già la sera, però, al Centro-Nord (in particolare sulle Alpi, in Friuli Venezia Giulia e nel Piemonte orientale) potrebbe arrivare la pioggia.

Ma sarà solo un antipasto dei temporali (anche violenti) che colpiranno la penisola da mercoledì in avanti, risparmiando solo le regioni più meridionali. Il maltempo si preannuncia particolarmente intenso nel Triveneto e nella Liguria di levante, in Toscana, Umbria e Lazio.

Nessuna regione italiana sarà risparmiata dall’abbassamento delle temperature. Giovedì è previsto un breve ritorno del sole sul Nord Italia, mentre al Sud dovrebbe continuare a piovere: previsti acquazzoni, in particolare, su Marche, Abruzzo, Molise e basso Lazio.

