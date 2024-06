LA SALUTE MENTALE, QUESTA SCONOSCIUTA – ORMAI LA GENTE È COSÌ IN PREDA AD ANSIA E PATURNIE CHE PURE IL LIBRETTO SCRITTO DA UNA 25ENNE SENZA ALCUNA COMPETENZA IN PSICOLOGIA PARE LA SALVEZZA – LEI È KEILA SHAHEEN, È NATA IN TEXAS, HA STUDIATO ECONOMIA E, CON QUATTRO CAZZATE LETTE SU INTERNET, HA SCRITTO IL LIBRO “THE SHADOW WORK JOURNAL” CHE IN UN ANNO HA VENDUTO UN MILIONE DI COPIE – IL TESTO PROMETTE DI “PORTARE ALLA LUCE LA VOSTRA OMBRA” CON CINQUE-DIECI MINUTI DI…”

Estratto dell’articolo di Irene Soave per il “Corriere della Sera”

[…] oggi i bestseller planetari nascono quasi sempre su TikTok; e la nuova promessa di benessere in stile «sette chili in sette giorni» arriva dal manuale The Shadow Work Journal, famoso proprio su TikTok al punto da aver venduto, solo negli Stati Uniti e solo nell’ultimo anno, un milione di copie senza un editore (è autopubblicato), senza un agente, senza traduzioni.

Senza soprattutto che l’autrice, Keila Shaheen, laureata in economia, texana, classe 1999, con un lavoro nel marketing, abbia studiato psicologia (solo un corso online) o si sia specializzata in psicoterapia. Ed è il punto più assurdo: il suo manuale promette di «rendere consce le vostre parti inconsce», portare alla luce «la vostra Ombra cioè le parti rimosse della vostra persona», con «5-10 minuti di lavoro alla settimana», meglio se filmati e pubblicati sui social.

Lo fanno in tanti: l’hashtag #shadowwork evoca più di 400 mila video su TikTok e 1,8 milioni di post su Instagram, come altri collegati a psicoterapia e benessere psichico: un’inchiesta del New York Magazine ha mostrato di recente come sempre più professionisti del settore stiano lasciando la pratica clinica in favore della «divulgazione» social, più redditizia in sponsorizzazioni, contratti, notorietà, e oggetto di una domanda che sembra sconfinata.

Vale anche per Keila Shaheen, la non-psicologa che dopo l’exploit su TikTok ha firmato un contratto a sette cifre per cinque prossimi titoli con la grande casa editrice Simon & Schuster, venduto i diritti per il libro in 27 Paesi (in Italia a Mondadori) e blindato il termine «shadow work», visto che le imitazioni del suo manuale sono già decine.

[…] Il lavoro che opprime: subito dopo il Covid pativa l’azienda. Una qualche fragilità: «Sono una grande introversa», dice di sé, «e dopo l’isolamento soffrivo di ansia sociale». La terapia fai-da-te: il concetto di Ombra, dice nelle interviste, lo ha trovato «googlando materiale psicologico» per l’ansia. Trova una serie di esercizi di «lavoro ombra», e inizia a eseguirli e riproporli su TikTok.

Molti sono nel suo manuale. «Completa le seguenti frasi: “La cosa di cui più ho paura è...”; “Da bambino venivo sgridato se...”; “Per non sentire la tristezza faccio...”». Oppure: «Scrivi una lettera al tuo Sé passato». Seguono «Liste della gratitudine» ed esercizi di respirazione.

Cinque-dieci minuti a settimana bastano, recita il manuale: gli esercizi «sono intensi». «Chiunque può farli da solo, ma una buona idea», concede Shaheen, «può essere farsi aiutare da uno psicoterapeuta qualificato». […] stare meglio, per di più con sforzo minimo, per di più a favor di camera, è forse il desiderio più comune dell’epoca. Keila Shaheen, l’autrice, ha intanto guarito la sua ansia sociale ed è pronta per la luce, dei riflettori.

