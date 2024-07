SALUTI ROMANI. ANZI, ROMANISTI – IL 22 LUGLIO UN GRUPPO DI TIFOSI GIALLOROSSI SI È RADUNATO SOTTO IL BALCONE DEL DUCE A PIAZZA VENEZIA PER INTONARE UN CANTO CHE RICALCA “FACCETTA NERA”: “AS ROMA CAPITOLINA/ TU SEI L’ORGOGLIO DELLA GIOVENTÙ ROMANA/ SE QUALCHE VOLTA NON VINCEREMO/ I TUOI COLORI SEMPRE IN ALTO PORTEREM” – IL GRUPPO DI ULTRAS HA INDOSSATO LA MAGLIA “ROMA MARCIA ANCORA”, SLOGAN CONIATO DAL “GRUPPO ROMA”, LEGATO A CASAPOUND...

SALUTI ROMANI AL CORTEO PER I 97 ANNI DELLA ROMA - 3

Estratto dell’articolo di Marco Carta per www.repubblica.it

saluti romani al corteo per i 97 anni della roma 1

Bandiere della Roma, Faccetta nera e saluti romani sotto il balcone del duce. Nella notte di festa dei tifosi giallorossi, che lo scorso 22 luglio si sono ritrovati per le vie del centro storico per celebrare i 97 anni del club, c’è anche chi ha pensato di onorare la memoria di Benito Mussolini, approfittando della confusione e dei fumogeni.

Sono un gruppo di tifosi della Roma che a piazza Venezia […] si sono diretti sotto il balcone del duce per intonare un coro di supporto […] che ricalca l’inno fascista Faccetta nera. Queste sono le parole: As Roma Capitolina/ Tu sei l’orgoglio della gioventù romana/ Se qualche volta non vinceremo/ i tuoi colori sempre in alto porterem.

Il coro […] è accompagnato da numerosi saluti fascisti come si evince da uno dei tanti video postati su TikTok, dove non mancano però commenti critici: “La parte brutta di noi romanisti veri”, scrive ad esempio un utente che viene subito messo in riga da un altro commentatore: "Spavaldi e fieri".

saluti romani al corteo per i 97 anni della roma 3

La manifestazione fascista segue la parata degli ultrà che la stessa sera per l'ennesima volta - era già accaduto a Tirana e Budapest - hanno marciato tra le vie della capitale indossando la maglia “Roma marcia ancora” e la bandiera che riporta lo stesso slogan. A coniarlo è stato il Gruppo Roma, la frangia del tifo […] legato a CasaPound.

saluti romani al corteo per i 97 anni della roma 7 saluti romani al corteo per i 97 anni della roma 5 saluti romani al corteo per i 97 anni della roma 2 saluti romani al corteo per i 97 anni della roma 4 saluti romani al corteo per i 97 anni della roma 6