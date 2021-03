SALVARE CAPRI E CAVOLI – GLI ALBERGATORI DELL'ISOLA IMMAGINANO LA RIPARTENZA E SONO PRONTI AD APRIRE LE PORTE DEI LORO HOTEL IN SICUREZZA CON IL PROGETTO “SAFE HOSPITALITY” – L’OBIETTIVO È INNALZARE IL LIVELLO DI SICUREZZA AI TURISTI CHE SCEGLIERANNO L'ISOLA. VISTO CHE GLI ITALIANI NON HANNO SOLDI (E NON SONO ANCORA VACCINATI), L'OBIETTIVO È ACCAPARRARSI AMERICANI E INGLESI CHE SONO GIÀ IMMUNIZZATI E STANNO GIÀ PENSANDO ALLE VACANZE...

Da “il Messaggero”

MARINO LEMBO SINDACO DI CAPRI

Capri si blinda. Safe Hospitality, ovvero ospitalità sicura, è il progetto attraverso il quale gli albergatori si apprestano ad aprire le porte in sicurezza ai turisti che sceglieranno l'isola per la prossima estate. Si tratta in particolare di clientela straniera che negli anni scorsi già in questi mesi di primavera prenotava le vacanze e già da aprile vedevi girare in piazzetta.

Attraverso il nuovo progetto si propone l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza non solo per gli ospiti delle strutture ma anche per gli operatori del turismo.

