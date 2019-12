13 dic 2019 19:20

SALVATAGGIO AL CARDIOPALMO – GRANDE PRONTEZZA DI RIFLESSI PER UN UOMO CHE È RIUSCITO A SALVARE UN CANE CHE CON IL GUINZAGLIO ERA RIMASTO INTRAPPOLATO NELLE PORTE DI UN ASCENSORE – IL PICCOLO DI POMERANIA NON AVEVA FATTO IN TEMPO A SEGUIRE LA SUA PADRONE ED È RIMASTO FUORI: POCHI ATTIMI E SAREBBE MORTO IMPICCATO… - VIDEO