Simona Marchetti per "www.corriere.it"

La videochiamata al castello di Windsor è arrivata martedì poco prima dell’ora del tè e anche se era prevista (l’orario era stato assegnato da giorni, tenendo conto delle otto ore di fuso orario che ci sono fra la California e il Regno Unito), ricevere gli auguri per il suo 94° compleanno dal principe Harry, dalla moglie Meghan Markle ma, soprattutto, dal piccolo Archie (che compirà un anno il prossimo maggio e non vedeva da mesi) è stato comunque un bel momento per la regina Elisabetta.

Un momento che per la verità sarebbe dovuto rimanere strettamente privato – come da espressa richiesta di Buckingham Palace, che la scorsa settimana aveva appunto annunciato che il compleanno di Sua Maestà non sarebbe stato ricordato in alcun modo speciale e che ogni chiamata o videochiamata di auguri da parte dei familiari sarebbe rimasta riservata – se non fosse che i Sussex si sono premurati di far sapere al mondo di aver chattato con la sovrana.

A sottolineare l’anomalo comportamento è stato il Daily Mail (guarda caso, uno dei tabloid messi alla berlina da Harry e Meghan nella loro crociata contro una parte della stampa britannica per come li ha sempre trattati), che ha infatti rivelato che la coppia avrebbe dato precise disposizioni al loro portavoce affinché inviasse una email a un ristretto numero di media con la notizia della videochiamata alla Regina e della presenza del figlio Archie durante tutta la conversazione (altro dettaglio curioso – chiosa il giornale – vista la volontà dei Sussex di tenere il bambino il più possibile lontano dai riflettori).

«La Regina ha ricevuto messaggi e chiamate da tutta la sua famiglia, il che ha reso il giorno del suo compleanno davvero molto speciale», ha raccontato un’anonima fonte a Vanity Fair), aggiungendo inoltre che la sovrana è stata aiutata dai suoi assistenti ad installare Zoom sull’iPad, così da poter fare le videochiamate con amici e parenti.

