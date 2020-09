25 set 2020 08:51

SALVINI NEL MIRINO - DOPO IL CASO GREGORETTI, NUOVO PROCESSO IN VISTA PER IL LEGHISTA: SARA' IMPUTATO ANCHE A PALERMO PER SEQUESTRO DI PERSONA PER IL CASO “OPEN ARMS” - L'EPISODIO RISALE ALL'AGOSTO 2019 QUANDO 107 MIGRANTI RIMASERO SETTE GIORNI SULLA NAVE, AL LARGO DI LAMPEDUSA...