7 nov 2023 15:32

SAN FRANCISCO È LA NUOVA ZOMBIELAND: AUMENTANO I CRIMINI E I MORTI DI OVERDOSE – IL QUARTIERE TENDERLOIN È POPOLATO DA STRAFATTI CHE, NOTTE E GIORNO, SI AGGIRANO COME DEI MORTI VIVENTI IN CERCA DI UNA DOSE O SMALTENDO QUELLA CHE SI SONO APPENA FATTI – UN TIKTOKER, EX TOSSICO, RACCONTA L’INCUBO CHE VIVONO LE PERSONE COSTRETTE A PASSARE PER QUELLE STRADE QUANDO VANNO A LAVORO - VIDEO