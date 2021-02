È SAN VALENTINO! BASTA CON DOLCETTI, E’ ORA DI REGALARE UN “DOGGY STRAP” - NON SAPETE COSA SIA? E ALLORA LEGGETE IL PRONTUARIO BY BARBARA COSTA CON LE IDEE PIU’ PORCELLINE PER RENDERE IL GIORNO DEGLI INNAMORATI MENO PALLOSO DEL SOLITO - FOTO + VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

san valentino lingerie (3)

"Buon San Valentino, amore mio!": e se te lo stampassi sulle mutande? Poi lo selfie e lo mandi al tuo amore lontano, o al tuo amore quello segreto, ma lo stesso augurio puoi pure farglielo scrivendotelo sulla pelle, sui seni, sulle natiche. Che ne dici di un tatuaggio "slut"? Eccessivo? E se lo legittimi in "slut-wife"? Se sei tra i fortunati (o sfortunati, dipende dai punti di vista) e col tuo amore ci convivi, festeggia con una mug con su scritti i tuoi elogi per quanto e come è bravo a letto, e scegli la tazza mug coi due biscottini in doggy-style!

san valentino slip uomo (2)

Ma puoi pure stampare e rinnovargli il tuo amore sulla carta igienica, certo, e perché no? Originale, e indiscusso segno di vera intima condivisione, nonché pegno degli attuali tempi duri. Pronti a festeggiare questo primo (e ultimo) Covid – San Valentino in modo spettacolare? Scegliete la lingerie la più catturante, che per te, donna, è quella a nastri, o è quella a perla, che puoi nascondere sotto mutandoni giocosi su cui è stampato il faccione del tuo lui.

E pure, per lui, sotto i boxer col nome dell’amata e cuoricini e svenevolezze varie, deve esserci spazio a slip e string neri, in pelle, con ghiotta chiusura lampo. Meglio lasciar perdere, ambosessi, calzini con scritte di proprietà e leziosità: deprimono la libido. E i boxer con su scritto che quello che contengono al loro interno è solo tuo, di tuo dominio, e solo tu sei autorizzata a giocarci? Mah, se confidi nella monogamia…

san valentino formina blowjob

Niente scuse: questo San Valentino, che si aboliscano i biscotti a cuore! Comprali, falli al gusto che ti pare, abbonda col cioccolato, ma dotati delle formine giuste: sul podio quelle a ricalco preciso del clitoride, e della vagina aperta, con labbra vaginali in bella vista, schiuse, come appena leccate e morse, e quelli a ricalco del pene in erezione, o a riposo, nudo o col preservativo, pene peloso o depilato, e prendi anche la formina a forma di gatta in amore, con c*letto e coda all’insù: più esplicita di così!

I biscotti di San Valentino li puoi pure fare a forma di tetta (non preoccuparti, i capezzoli vengono definiti e perfetti), e di ogni posizione a due, scissoring compreso, sebbene io non ne abbia trovato a modello omosex. Ci sono pure le formine BDSM, con donna/uomo legati, contenti e schiavizzati, ma quella che devi a ogni costo avere è la formina "blow-job": il biscotto a forma di testa di donna che succhia un pene affondato nella sua bocca! Ne viene fuori una riproduzione super-realistica!

san valentino portafoglio vagina

Scusa, me ne stavo scordando: in commercio, trovi anche la romantica carta igienica con stampate le posizioni del Kamasutra, una diversa a ogni strappo, e tu, dì, sarai mica alle prese con un compagno pigro, che mette pretesti per sc*parti solo in missionario o meglio con te sopra, perché lui non ce la fa, gli fa male la schiena, è un concentrato di dolori?

Questo San Valentino risolvi, e una volta per tutte, e a meno che tu non ti sia trovata un amante con cui cornificare la tua mezza salma: rimedia coi "doggy-strap", le imbracature a lunghezza regolabile che permettono all’uomo di "tenere" la donna mentre la penetra, specie se da dietro: senza fatica e senza sforzare la schiena! C’è pure il modello a fascia, più piccolo, agile per tenere la donna ai fianchi.

san valentino slip uomo

Il doggy-strap diventa tuo alleato di giochi BDSM, per ogni tipo di dominazione (sicura) che hai in mente. Ci sono ottimi cuscini rigidi che agevolano le posture sessuali, e che alzano il bacino di lei a modo di penetrazioni davvero profonde, anali e vaginali e, se siete in vena di sesso-acrobazie, ritirate fuori l’altalena da interno che vi ho proposto quale sfogo sessuale di Natale, e sempre che non l’abbiate ancora appesa in soggiorno, o che non l’abbiate rotta, per sano ma troppo focoso uso…!

Se siete in crisi per il regalo da fare a San Valentino, a meno che non vogliate rovinarvi con un gioiello o con un regalo lussuoso (e così farvi perdonare qualche marachella…) ecco alcune idee per tutte le tasche. Ehi, a proposito di tasche: quante volte accade di vestirsi per uscire e non avere nemmeno un tasca in cui riporre oggetti e portafogli?

san valentino sex tazza mug

Le tasche-portafoglio a gamba sono ciò che serve: è antiestetico lo so, non so quanto comodo, però le vendono in vari colori, compresa la versione chiodo. E poi puoi scegliere tra porta-gioie e porta-anelli a pene eretto, portafogli ricamati a vulva, pantofole con vagina pelosa e non, portachiavi a "mira" anale, e morbidissimi cuscinoni a forma di preservativo, che però io ho trovato solo a scritte orientali (?!).

Ma quale mazzo di fiori! Quale cena a lume di candela! Per una volta sii pratica, passa ai fatti, e regala al tuo lui un anello del pene vibrante, ma rosso acceso, e a forma di cuore. Che lui felice ti ricambi e metta nelle tue mani (e nel tuo sesso) le palline da geisha, vaginali, che trovi rosse e apposite per San Valentino.

san valentino formina vagina (2)

Le palline vaginali sono eccezionali per uso solista, ma meglio sono quelle che azioni a distanza, cioè che aziona lui, a suo ma per il tuo piacere. Lo ami alla follia, e vuoi regalargli il tuo cuore? OK, ma non quello rosso, iconico, bensì quello tuo vero, anatomico, com’è davvero dentro e fuori: sia in versione formina per dolci, che in versione spilla! Quando si dice il vero amore… Hai visto le mascherine fellatio vintage erotic art, e su tutte quella Man Ray?

