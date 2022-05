SANGUE IN HOTEL - IL PORTIERE DI UN ALBERGO DI ALESSANDRIA È STATO TROVATO MORTO DAVANTI ALLA RECEPTION: SAREBBE STATO UCCISO AL CULMINE DI UNA VIOLENTA AGGRESSIONE, FORSE PER UNA RAPINA FINITA MALE - IL CADAVERE È STATO TROVATO IN UNA POZZA DI SANGUE DA UN PASSANTE, CHE HA DATO L’ALLARME: CI SAREBBE GIÀ UN SOSPETTATO, CHE…

(ANSA) - Omicidio nella notte ad Alessandria. Il portiere del Londra hotel, un quattro stelle nei pressi della stazione, è stato trovato morto in una pozza di sangue da un passante, che lo ha notato riverso a terra davanti alla reception e ha dato l'allarme. Sul posto stanno operando i carabinieri, con gli esperti della scientifica. Secondo i primi accertamenti, potrebbe trattarsi di una rapina finita male.

Il portiere di hotel, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe stato ucciso al culmine di una violenta aggressione. I carabinieri hanno sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ci sarebbe già un sospettato, che sta per essere ascoltato dagli inquirenti.

