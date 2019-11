SANGUE DEL MIO PUROSANGUE – LA COMMOVENTE CORSA DI UN CAVALLO CHE È TORNATO NELLA STALLA IN FIAMME PER SALVARE LA SUA FAMIGLIA: LO STALLONE ERA STATO SALVATO DA UNO DEI TANTI INCENDI CHE STA DEVASTANDO LA CALIFORNIA, MA QUANDO SI È ACCORTO CHE LA COMPAGNA E IL PULEDRO NON ERANO CON LUI, HA INIZIATO A SCALPITARE - GRAMELLINI: "IL NOSTRO EROE AFFONDA NEL FUMO E POI RICOMPARE ACCANTO ALLE RAGIONI DI TANTO AFFANNO..." VIDEO

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

cavallo torna nella stalla in fiamme per salvare la famiglia 8

Mentre tutti scappano dall' inferno, c' è uno solo che procede in direzione ostinata e contraria. Un pazzo, forse, un suicida. Corricchia ai bordi dello stradone californiano lambito dalle fiamme, in quello che è già l' incendio più terribile e democratico del mondo, in grado di incenerire villoni e catapecchie con la stessa noncuranza.

Persino Terminator Schwarzenegger se l' è data a gambe. Lui no. Si è liberato dalla morsa dei soccorritori e adesso sta tornando indietro, là dove tutto brucia. Alcuni pompieri provano a bloccarlo, ma il forsennato li scansa in scioltezza, e intanto sterza di continuo il collo verso le sterpaglie infiammate, in cerca di un passaggio o di un affetto.

cavallo torna nella stalla in fiamme per salvare la famiglia 7

Il video è breve, ma lo si segue come un film d' azione. Il nostro eroe affonda nel fumo e poi ricompare accanto alle ragioni di tanto affanno: la compagna e il figlio, che erano rimasti attardati. A questo punto mi aspetto che dia in escandescenze per la felicità e lo spavento. Invece rimane padrone di sé.

cavallo torna nella stalla in fiamme per salvare la famiglia 9

Si mette al loro fianco per proteggerli e subito dopo davanti, per guidarli verso la salvezza senza neanche accelerare l' andatura. Penso a come mi sarei comportato io, se a essere in pericolo fosse stata la mia famiglia. Temo che avrei perso la testa. E in ogni caso non so se sarei riuscito a trovare dentro di me quella forza d' animo, quel coraggio così calmo. A mia parziale scusante, c' è da dire che io sono solo un piccolo uomo. Mentre lui, beh, lui è un cavallo.

cavallo torna nella stalla in fiamme per salvare la famiglia 5

Da "www.corriere.it"

Le immagini di un incendio in una zona agricola della California. Uno stallone torna nella stalla in fiamme per salvare un puledro e la sua mamma. Sono oltre 26 milioni le persone per le quali, fra California e Arizona, è in vigore l’allerta rossa per gli incendi contro cui da giorni i vigili del fuoco stanno combattendo nella regione californiana del vino e nell’area di Los Angeles.

cavallo torna nella stalla in fiamme per salvare la famiglia 11

Lo riporta la Cnn. Un nuovo incendio, soprannominato «Easy fire» è scoppiato a Simi Valley, portando all’evacuazione della Reagan presidential library.

