Da "Il Giornale"

Una doccia disinfettante anti-Covid. È questa la condizione posta dal Cremlino a chiunque voglia incontrare il presidente sia nel palazzo del potere moscovita che nella sua residenza fuori Mosca. E perché questo avvenga è necessario che l'ospite attraversi un tunnel che lo rende praticamente asettico.

La notizia non arriva da qualche talpa di palazzo ma dall'agenzia di stampa russa Ria Novosti, secondo cui due dei tunnel speciali, costruiti da una società russa che si trova nella città di Penza, sono stato installati al Cremlino e un terzo nella residenza di Novo-Ogaryovo, dove Putin lavora da remoto da settimane a causa della pandemia di coronavirus. La Ria ha anche pubblicato alcune immagini nelle quali si vedono persone, con indosso la mascherina, passare sotto il tunnel dove viene spruzzato disinfettante dall'alto e dai lati.

La trovata è di fatto una cabina, simile a quella per le fototessere, prodotta da una società russa con base a Penza. Il disinfettante viene descritto da Ria come una nuvola sottile che si deposita sugli abiti e le parti scoperte del corpo. Il Covid preoccupa il potere. A maggio il portavoce di Putin, Dimitri Peskov, era risultato positivo ed era finito in isolamento. Le infezioni in Russia, terzo paese più colpito per contagi dopo Stati Uniti e Brasile, sono oltre 550mila.

I morti circa 8mila. In un messaggio sul suo profilo Facebook, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha riferito di aver parlato lunedì con Putin. I due - ha spiegato Bolsonaro, finito sotto accusa per aver derubricato il coronavirus a semplice influenza - hanno concordato «di approfondire ulteriormente la cooperazione», «compresa la lotta contro il Covid-19» e hanno parlato «anche dei risultati che vogliamo ottenere al prossimo vertice dei Brics in Russia». I Paesi che lo compongono - Brasile, Russia, India e Cina - e di cui la Russia è presidente, si dovrebbero incontrare il mese prossimo a San Pietroburgo.

