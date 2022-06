SANITÀ ALL'ITALIANA: UN LIBERO PROFESSIONISTA DI QUARANT’ANNI, GIÀ CONDANNATO PER PEDOPORNOGRAFIA, È RIUSCITO A FINGERSI MEDICO, SPINGENDO DECINE DI MINORENNI ALL’ANORESSIA – LE AGGANCIAVA SUI SOCIAL, INDUCENDOLE A PRATICHE PERICOLOSE DI DIMAGRIMENTO E AUTOLESIONISMO – ORA È STATO DENUNCIATO: MA COME MAI FINORA POTEVA AGIRE INDISTURBATO?

(ANSA) - Aveva agganciato decine di ragazze minorenni su una nota piattaforma social e e dopo averne carpito la fiducia le aveva indotte a pratiche pericolose di dimagrimento e autolesionismo e al raggiungimento dell'anoressia. Per questo un libero professionista di quaranta anni residente in centro Italia, già condannato per pornografia minorile, il quale sui suoi profili social e sul proprio blog si presentava come medico pur non avendo mai conseguito il titolo di studio e si definiva coach pro-Ana, è stato denunciato dalla Polizia di Stato.

