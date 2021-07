LA SANITÀ PUBBLICA È UN’ECCELLENZA SOLO SE TI CHIAMI BELÉN - POLEMICA A PADOVA, DOVE SI ACCUSA L’OSPEDALE DI ESSERSI TRASFORMATO IN “STRUTTURA PRIVATA” PER AVER CHIUSO UN’INTERA ALA DEL PIANO DOVE ERA RICOVERATA LA SHOWGIRL, CHE HA PARTORITO LA SUA SECONDOGENITA IL 12 LUGLIO - C'ERANO GLI ASCENSORI DISABILITATI E UN APPOSITO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, MA SECONDO IL DIRETTORE GENERALE GIUSEPPE DAL BEN ERA SOLO PER “EVITARE CHE FAN E CURIOSI POTESSERO CREARE PROBLEMI ALLE ALTRE DEGENTI”

Da una parte il sindacato della sanità che denuncia il caso Belén: «Per far nascere la sua secondogenita lo scorso 12 luglio, l'ospedale di Padova ha chiuso un'ala del piano dov'era ricoverata la show girl: mobilitazione da clinica privata, non da struttura pubblica»; dall'altra l'Azienda Ospedaliera di Padova che smentisce favoritismi per garantire la privacy a Belén: «Ho letto di un intero reparto o addirittura di un intero piano bloccato ma non è vero - ha precisato il direttore generale Giuseppe Dal Ben -. La signora Rodriguez ha occupato una delle tre stanze a pagamento presenti al terzo piano del reparto di Ginecologia, che non ha subìto alcun rallentamento tanto che in quei cinque giorni si sono alternate una cinquantina di partorienti, alle quali è stata fornita la consueta assistenza sanitaria dal personale. La vigilanza è stata messa per evitare che eventuali fan e curiosi potessero creare problemi alle altre degenti».

La vicenda è naturalmente esplosa in Rete, dove si è puntato il dito sulla presunta «deferenza» nei confronti di Belén per aver scelto la struttura pubblica padovana per dare alla luce la piccola Luca Marì, anziché Milano dove abita. Un post circolato su Facebook raffigurava un foglio in cui si tira in ballo lo stop degli ascensori: «Causa Belén e fino a nuovo ordine».

«Per prima cosa - ha detto Dal Ben - va specificato che non è mai stato esposto in luogo pubblico. Rappresentava un semplice appunto scritto da un operatore del servizio tecnico di vigilanza, il quale lo teneva vicino al computer come promemoria in caso di telefonate con richieste di chiarimento.

Nella palazzina di Divisione Ostetrica, poi, sono presenti 6 ascensori, di cui uno per il pubblico e gli altri cinque di servizio: di questi ultimi due sono dei semplicissimi montacarichi utilizzati con tessera magnetica prevalentemente da ditte esterne, e solo a questi era stato temporaneamente disattivato l'accesso al terzo piano in quanto accessibili dall'esterno».

Che dice, dunque, il sindacato? «Abbiamo riferito di segnalazioni ricevute - ha spiegato Alessandra Stivali della segretaria provinciale Fp Cgil Padova -. Sottolineiamo l'ennesima grande prova delle lavoratrici e lavoratori che anche in questa occasione hanno dimostrato tutto il loro valore e attaccamento al lavoro. E questo nonostante i loro stipendi. Restiamo convinti che la sanità pubblica debba essere un'eccellenza per tutti».

