SANREMO DA INFARTO! – PANICO IN SALA ALL’ARSITON: ALL’UNA DI NOTTE UNO SPETTATORE IN GALLERIA È STATO COLTO DA INFARTO. LE PERSONE SI SONO SPAVENTATE: “ABBIAMO TEMUTO IL PEGGIO”, POI È ARRIVATA UN’AMBULANZA, L’UOMO È STATO STABILIZZATO E PORTATO IN OSPEDALE

Ilaria Del Prete per www.leggo.it

Panico in sala durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Tra l'esibizione di Tiziano Ferro e l'arrivo di Junior Cally, all'una di notte circa, uno spettatore in galleria è stato colto da infarto.

Un grande spavento per il pubblico, come ha raccontato a Leggo uno spettatore: «Amadeus stava per annunciare l'esibizione di Junior Cally quando una persona ha accusato un malore. Abbiamo temuto il peggio».

L'ambulanza ha viaggiato a sirene spiegate per la Sanremo vestita a festa e in pochi minuti i sanitari hanno soccorso l'uomo, 42 anni, e praticato un elettrocardiogramma in sala per poi trasferirsi nell'infermeria del teatro. L'uomo è stato stabilizzato successivamente in ambulanza e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

