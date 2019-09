SANTA MOANA - NANNI DELBECCHI: “SOPRA LE LENZUOLA LA POZZI NON SAPEVA FARE QUASI NIENTE. LA SUA FORZA È STATA LA COERENZA, UNA PORNOSTAR ORGOGLIOSA DEI SUOI PRINCIPI - QUESTO È UN PAESE DOVE SI PENTONO TUTTI, MOANA POZZI NON SI È MAI PENTITA, NÉ CONVERTITA, NÉ CORRETTA. NON C'È STRAPPONA CHE, TRA UNA COPERTINA E L'ALTRA DA IBIZA, NON DICHIARI DI SOGNARE UNA FAMIGLIA CON TANTI BAMBINI. LEI NO” - GALLERY PORCELLINA

moana pozzi

Nanni Delbecchi per il “Fatto quotidiano”

Diamo a Moana quello che è di Moana. È vero che la canonizzazione della Pozzi a 25 anni dalla morte è quantomeno prematura (Padre Pio ce ne ha messi 34), ma è pur vero che a questo paese sono rimasti giusto gli anniversari. È vero che Moana Pozzi sopra le lenzuola non sapeva fare quasi niente, ma anche per questo è riuscita a seguire il consiglio di Oscar Wilde, diventare un' opera d'arte, operazione delicata, per cui il talento può essere di troppo.

moana pozzi

La sua forza è stata la coerenza, dote necessaria a una pornostar (non ti puoi mica svegliare con il mal di testa), ferma nella sua immagine e orgogliosa dei suoi principi. Perché anche una pornostar può averne, anzi, può dare lezione. "Il sesso mi è sempre piaciuto, fin da ragazzina adoravo vestirmi in maniera provocante, mi piace eccitare sia gli uomini sia le donne, hard o non hard faccio solo quello che mi diverte, sì, mi considero una perversa".

moana pozzi

Questo è un paese dove si pentono tutti, terroristi, mafiosi, corrotti, politici, faccendieri, savonarola e maledetti. Moana Pozzi non si è mai pentita, né convertita, né corretta. Non c' è strappona che, tra una copertina e l'altra da Ibiza, non dichiari di sognare una famiglia con tanti bambini. Moana dava a se stessa quello che è di Moana, nulla più, e tale coerenza di vita rima con il mistero della sua morte. Si può restare giovani finché si è giovani, l'età non è uguale per tutti, ma l'unico modo per restare fedeli alla propria giovinezza è sparire. Non ce n'è un altro.

