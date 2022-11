7 nov 2022 17:11

SANTO CLERO, CHE VERGOGNA! – UNDICI VESCOVI O EX VESCOVI FRANCESI SONO STATI INCRIMINATI PER VIOLENZE SESSUALI SU MINORI – L’ANNUNCIO DI ERIC DE MOULINS-BEAUFORT, NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA A LOURDES: TRA LORO CI SONO MONSIGNOR MICHEL SANTIER, EX VESCOVO DI CRÉTEIL (GIÀ SANZIONATO NEL 2021 PER "ABUSI SPIRITUALI SU DUE UOMINI MAGGIORENNI") E MONSIGNOR JEAN-PIERRE RICARD, EX VESCOVO DI BORDEAUX CHE AVREBBE AVUTO "UN COMPORTAMENTO RIPROVEVOLE" SU UNA MINORENNE 35 ANNI FA...