"RINGHIO" NON LO VUOLE PIU' NESSUNO! - GATTUSO CONTESTATO DAI TIFOSI DEL VALENCIA CHE NON LO VOGLIONO SULLA PANCHINA DELLA LORO SQUADRA - NEL MIRINO ALCUNE SUE VECCHIE DICHIARAZIONI: “NON RIESCO A VEDERE LE DONNE NEL CALCIO”, “IL MATRIMONIO OMOSESSUALE È MOLTO STRANO PER ME". “I FISCHI A BOATENG? QUANTE VOLTE I BIANCHI SONO STATI FISCHIATI?” - ERA SUCCESSO ANCHE L’ANNO SCORSO CON I TIFOSI DEL TOTTENHAM – LA DIFESA DI "RINGHIO"