Il caffè ci dà il buongiorno tutte le mattine, il nostro miglior amico almeno fino alle 9.00 quando in genere poi si è costretti ad accendere il pc e barcamenarsi tra scartoffie, telefonate e colleghi: l’oro nero diventa un preziosissimo alleato anche nella dieta, aiuta infatti a dimagrire con un metodo scientificamente provato.

Tutto sta nell’accelerare il metabolismo e portare il nostro corpo a bruciare più velocemente le calorie che ingeriamo.

Uno studio pubblicato dalla National Library of Medicine ha dimostrato che consumare caffeina contribuisce alla riduzione della massa grassa e un’altra ricerca parallela – condotta dal Centro di ricerca sull’infiammazione di Hong Kong in Cina – ha indagato sull’azione combinata di caffè e cannella per dimagrire più rapidamente: ne basta mezzo cucchiaino in una tazza di caffè nero.

