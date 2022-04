LO SAPETE CHE FINE FANNO TOP E SLIP, REGGISENI E PERIZOMI, INDOSSATI DALLE ATTRICI PORNO SUI SET? SE LI PRENDONO I FAN - BARBARA COSTA: "SE ALCUNE STAR LI VENDONO SUI LORO SOCIAL, CE NE SONO ALTRE CHE LI AFFIDANO A PIATTAFORME TERZE, COME FANSUTOPIA.COM: MAI SENTITA NOMINARE? E’ UN SITO DI E-COMMERCE DOVE SEX CREATOR E ATTORI HARD VENDONO CIÒ CHE HANNO INDOSSATO" – E C’E’ ANCHE LINGERIE NON LAVATA, INZACCHERATA DI…

creole barbieee porn slip (3)

Barbara Costa per Dagospia

Del porno non si butta via niente! Lo sai che fine fanno top e slip e reggiseni e reggicalze e perizomi, indossati dalle attrici sui set? Se li prendono i fan! Sì, la lingerie che si vede all’inizio delle sc*pate e durante le sc*pate, quei completini deliziosi strappati di dosso alle tue pornostar preferite, finiscono a te, se li vuoi, e non solo loro!

Se alcune pornostar li vendono sui loro social, ce ne sono altre che li affidano a piattaforme terze, piattaforme come Fansutopia.com: mai sentita nominare? Vai su questo sito e entri in uno spazio e-commerce dove sex creator e pornostar vendono ciò che hanno indossato per pornare, e si fermassero a questo! Se sei un feticista del genere, trovi sì la loro lingerie usata, ma pure quella non lavata, tutta inzaccherata di umori e sperma e sudori!

tomas skoloudik cappello brazzers

Ma quale lavatrice, quale lavanderia, il mercato dello slip usato sui set porno è un ramo fetish poco conosciuto e però lucroso. Su Fansutopia.com ti cadono gli occhi dal bendidio messo in vendita. Il costo delle mutande lo decidono le star, e va da sé che più una è famosa, più mette in vendita biancheria di marca, più alza il prezzo.

kenna james calzini

E specie pornostar quali Kenna James, Tasha Reign, nel porno prime donne e vincitrici di porno Oscar, chiedono non poco per i loro tanga, e Kenna James si toglie pure le scarpe, sneakers e decolleté, e Tasha Reign i più micro tra i suoi perizomi, e che sono quelli da lei sfoggiati sui set lo riconosci facilmente, dacché sono esposti sia in fotogramma del porno in cui sono stati esibiti, sia una volta sfilati. E chi pensa che tali slip siano i pezzi più pregiati di questa porno esposizione… sbaglia! Gli indumenti le cui quotazioni toccano cifre sensibili, sono nientedimeno che… i calzini sporchi!!!

fansutopia tru kait 2

Giuro, i calzini sozzi delle pornostar vanno via come il pane, e c’è chi mette in commercio persino i collant che durante la scena le si sono rotti. Ogni pornostar ha la sua pagina con i suoi oggetti in vendita, pagina in cui si possono richiedere anche le mise che in un porno ti hanno particolarmente ingrifato e che lì non vedi.

creole barbieee porn lingerie (5)

Se varie attrici ti attirano con la vendita delle loro foto autografate sui set e dietro le scene e su riviste, e di dvd porno autografati e sceneggiature, ci sono articoli autografati che sono assolute chicche e che altrove non trovi: i sex toys di scena! Succosi giocattolini usati cioè entrati e usciti da bocca e ano e sesso delle star e dalle star non puliti ma da loro col pennarello firmati sono lì che ti aspettano, funzionantissimi.

Astutamente Fansutopia.com – sito ideato e gestito da una donna, Natasha Root – declina ogni responsabilità per eventuali irritazioni e/o allergie che tali giocattoli e/o intimo non lavati possono causare. E non fanno cambi né rimborsi, nemmeno se ti si f*ttono il pacco durante la spedizione. Vabbè, io l’unico grande neo che rimarco è la scarsità di materiale di pornostar maschi, a cui spero presto si rimedi.

christiana cinn fansutopia 1

Se ci sono pornostar che vendono i loro attrezzi bdsm in azione sui set, come paddle, morsetti per i capezzoli, palline per la bocca e vaginali (proprio quelle usate nei video, impacchettate umide e insalivate) e vestiti di scena in lattice, c’è chi come la curvy Creole Barbieee mette la sua roba a prezzo stracciato. Sì, ma chi ce l’ha quelle poppe??? e pure di c*lo, io sono una 42… però… potrei prenderli lo stesso, e rimetterli all’asta online…

