LO SAPETE CHE GLI IPPOPOTAMI VOLANO? - UN NUOVO STUDIO HA SCOPERTO CHE GLI ENORMI MAMMIFERI AFRICANI SONO IN GRADO DI SOLLEVARE TUTTE E 4 LE ZAMPE CONTEMPORANEAMENTE QUANDO CORRONO - IL "VOLO" DEGLI IPPOPOTAMI LI TIENE SOSPESI PER CIRCA IL 15% DEL TEMPO CHE PASSANO A CORRERE, UN'IMPRESA CHE SEMBREREBBE IMPOSSIBILE VISTA LA STAZZA DI QUESTI BESTIONI…

ippopotamo

Estratto da www.focus.it

«Gli ippopotami volano». […] anche se ovviamente questi enormi mammiferi non compiono evoluzioni aeree paragonabili a quelle degli uccelli, il loro modo di correre prevede anche dei piccoli "voli" – che non sono veri voli, ma che li vedono sollevare da terra tutte e quattro le zampe contemporaneamente, un'impresa che sembra impossibile per un animale che pesa fino a due tonnellate. […]

ippopotamo

UNO STUDIO «NOIOSO»

Lo studio in questione, che il primo autore John Hutchinson ha descritto come «noiosissimo da svolgere», non è stato effettuato nell'habitat naturale degli ippopotami, ma in uno zoo che si trova in Inghilterra, nello Yorkshire, chiamato Flamingo Land. Qui, una delle studentesse di Hutchinson, Emily Pringle, ha ripreso con telecamere ad alta risoluzione la corsa degli ippopotami ospitati dal parco; queste immagini sono state integrate con altri video di ippopotami che corrono, trovati su YouTube. Lo studio ha poi previsto (è questa la parte noiosa) un'analisi fotogramma per fotogramma del girato, per scoprire come questi mammiferi muovono le zampe durante la loro corsa.

[…] LA VOCE DELL'IPPOPOTAMO

ippopotamo 2

Quando […] corrono, in particolare quando inseguono i loro rivali, passano al galoppo: in questi momenti, alzano da terra tutte e quattro le zampe contemporaneamente, "volando" appunto; è lo stesso metodo di corsa utilizzato da un altro mammifero di grandi dimensioni, il rinoceronte. Il "volo" degli ippopotami, dice lo studio, li tiene sospesi per aria per il 15% del tempo che passano a correre. Hutchinson ora vuole ripetere lo studio analizzando la corsa degli ippopotami quando sono ancora giovani, e dunque pesano di meno: che siano in grado di volare ancora più spesso?

ippopotamo 4 ippopotamo 3 ippopotamo