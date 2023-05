15 mag 2023 12:54

SAPETE CHI È IL CAPO ULTRAS DEL MILAN CHE ARRINGAVA I GIOCATORI DOPO LA PARTITA CONTRO LO SPEZIA? SI CHIAMA FRANCESCO LUCCI ED È IL FRATELLO DI LUCA, ANCHE LUI A CAPO DELLA CURVA SUD, CONDANNATO A SETTE ANNI PER TRAFFICO DI DROGA (FAMOSO PER L'ABBRACCIO CON SALVINI, QUANDO QUESTI ERA MINISTRO DELL’INTERNO…) – NEL 2018 FRANCESCO LUCCI È STATO ARRESTATO PER ESTORSIONE: PRETENDEVA 300 MILA EURO DAL CAPO DELLA MOGLIE PERCHÉ…