Sapete come si presenterà Marta Fascina al matrimonio-burletta con quello che resta del "Banana" di Arcore, officiante Licia Ronzulli con Michele Apicella alla chitarra? La giovane deputata di "Forza Italia" arriverà in abito bianco, con tanto di interminabile velo (questi la sceneggiata napoletana se la mangiano a colazione...)

LE FINTE NOZZE DI SILVIO TRA GELOSIE E DISSIDI. DUE FIGLI NON ANDRANNO

Emanuele Lauria per “la Repubblica”

Ha scelto il giorno della festa del papà per il suo terzo matrimonio, seppur virtuale.

Ma Silvio Berlusconi non avrà tre dei suoi cinque figli al pranzo organizzato in occasione delle "nozze non nozze" con la deputata Marta Fascina, 53 anni più giovane di lui.

Mancheranno con molte probabilità Pier Silvio ed Eleonora al festeggiamento sui generis, all'americana, scelto come onorevole compromesso in famiglia per suggellare la relazione senile del Cavaliere.

Non sarà un'unione ufficiale, iscritta su un registro civile, né ci sarà una cerimonia: ma si celebrerà comunque, questo «rapporto di amore, di stima e di rispetto », come l'ha chiamato l'ex premier.

E sarà soprattutto una vittoria di lei che, raccontano fonti vicine ad Arcore, quest' appuntamento sogna da tempo. Berlusconi ha deciso a gennaio di compiere nuovamente il grande passo, con un'accelerazione avvenuta dopo le elezioni per il Quirinale, che hanno visto il presidente di Forza Italia protagonista, prima di un ritiro coinciso anche con un ricovero in ospedale.

La perplessità dei figli di Berlusconi erano iniziate a circolare quando, il 22 febbraio, si erano diffuse le voci di un matrimonio imminente.

Quel giorno, dalla mattina alla sera, il no comment da Villa San Martino, si era trasformato nella notizia che le nozze erano diventate «quasi nozze» da consacrare comunque in modo laico, con una festa con pochi intimi. Le resistenze sono riaffiorate di recente: qualcuno, fra i figli e gli amici, si è chiesto se fosse il caso di fare un convivio in tempo di guerra. In questo tira e molla Berlusconi e Fascina hanno scelto di andare avanti.

Di non rinviare il pranzo nuziale, anche se le nozze saranno per finta. I figli del Cavaliere? Alla fine ci sarà Marina, la primogenita, ma non Pier Silvio ed Eleonora.

L'ad di Mediaset, spiegano, da quando è esplosa la pandemia evita le reunion affollate. La sorella più piccola sarà fuori con la sua famiglia.

È un contorno di tensioni che emergono e scompaiono, di voci su una contesa legata all'asse ereditario, quello che anima l'ultima vita sentimentale del tycoon con un patrimonio da 6,7 miliardi di euro. Contrasti veri e presunti che accompagnano la vigilia della festa che si terrà a Villa Gernetto, la residenza grande 24mila metri quadri, con 60 camere da letto, sala cinema da 80 posti e parquet realizzati dagli artigiani della Brianza.

La residenza di Lesmo fu messa in vendita nel 2019 da Fininvest ma poi non è stata ceduta e, attualmente, è affittata per convegni e ospita i ritiri del Monza calcio.

Berlusconi l'aveva scelta, tra l'altro, per ospitare le lezioni della sua «Università della libertà». Domani aprirà le porte a una sessantina di invitati, fra cui gli amici di sempre: Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Adriano Galliani e Marcello Dell'Utri.

Pochissimi i politici: il Cavaliere ha deciso di invitare il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, i due capigruppo Paolo Barelli e Annamaria Bernini, e ci sarà la fedelissima senatrice Licia Ronzulli.

Niente invito per big di vecchia data e ministri. «È stata fatta una scelta rapprentativa che non scontenta nessuno», si apprende da Arcore.

Ma va da sè che tale opzione, nel partito e soprattutto fra chi lo frequenta da più tempo, ha destato malumori. Ma lo spettacolo va avanti, con tutti i crismi di un wedding party che non distinguerà fra realtà e finzione. Il promesso sposo il suo regalo l'ha già fatto, un diamante a forma di cuore, e i due nubendi già da due settimane hanno scelto assieme il menu.

Il catering sarà fornito da Vittorio, il più famoso ristorante stellato della provincia di Bergamo su cui la famiglia Berlusconi si è appoggiata in occasione di altre cerimonie. Così, davanti ai paccheri cucinati a vista in una gigantesca pentola, si chiuderà un altro capitolo della infinita storia pubblica e privata del Cavaliere.

