SAPETE COS'HANNO IN COMUNE MORTE, GUERRA, TRADIMENTI E DISCUSSIONI? IL SESSO! - TRACEY COX SPIEGA PERCHE' ALCUNI DI NOI SI ECCITANO DAVANTI A SITUAZIONI IMPROBABILI - QUANDO VIVIAMO UN LUTTO, PER ESEMPIO, PUO' ESSERE UN MODO PER SFUGGIRE AL DOLORE E RICONGIUNGERSI AL PRESENTE, IN UN MOMENTO IN CUI IL NOSTRO CERVELLO E' CONCENTRATO SUI RICORDI - SE INVECE E' UNA REAZIONE A UN TRADIMENTO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Morte. Guerra. Discussioni. Qual è l'unica cosa che hanno in comune?

Stranamente, la risposta è sesso! Non ti aspetteresti che nessuna di queste situazioni improbabili provochi l'eccitazione, ma ci sono molte ragioni logiche per cui invece succede.

«Quando mia madre è morta inaspettatamente, sono passata dal cercare di evitare il sesso a cercare di averne il più spesso possibile», mi ha detto una donna sposata di 34 anni.

«Fare sesso era l'unica occasione in cui potevo sfuggire al dolore di aver perso mia madre così presto; l'unica volta in cui mi sentivo nel presente e non bloccata nei ricordi. Il sesso è stato fantastico, ma dopo mi sentivo malissimo. Sembrava irrispettoso. Poi ho imparato a godermi ciò che istintivamente sentivo di dover fare: fare molto sesso».

Altri desiderano «sesso animalesco e intensamente appassionato» dopo aver scoperto che il loro partner ha avuto una relazione.

PERCHÉ LA MORTE CI ACCENDE?

Dolore e sesso: non sono parole che spesso mettiamo insieme. Eppure, eccoti qui, qualcuno vicino a te è appena morto e invece di (o anche) volerti sdraiare in una stanza buia, hai un'inspiegabile brama di fare sesso. Più è abbondante e lussurioso, meglio è.

Sapevate che il dolore, l'emozione che dovrebbe essere sessualmente la meno allettante, rende spesso le persone, beh, eccitate? Ci sono varie teorie sul perché questo accada. La prima è che la morte di qualcuno a noi vicino è un duro promemoria che il nostro tempo su questo pianeta è fugace.

Il sesso ci fa sentire vivi. E ci fa anche sentire giovani. Fare sesso selvaggio ci collega al nostro io più giovane, quando la vita era meno complicata e la gratificazione istantanea era tutto ciò che contava. È anche un modo subliminale per ricordare a noi stessi che la vita è un ciclo: le persone nascono, le persone muoiono. È come sono sempre state le cose. C'è conforto in questo.

Il sesso soddisfa il bisogno di contatto. Un altro buon motivo per stare in orizzontale se sei triste: il sesso soddisfa un profondo bisogno di avvicinarsi il più fisicamente possibile a un altro corpo caldo.

Il sesso è una distrazione. Il dolore è estenuante e se riesci a ritagliarti 20 minuti di felicità e ottenere una pausa disperatamente necessaria dal dolore implacabile, perché non farlo? Il buon sesso rilascia dopamina nel cervello: l'ormone del benessere che ci fa sentire calmi e ottimisti. La sensazione dura: uno studio ha scoperto che le persone che hanno fatto sesso provano livelli di felicità più elevati anche il giorno dopo (indipendentemente da quanto sia stato bello).

Il "sesso mortale" non è sempre con il nostro partner. Non è insolito per coloro che sono in lutto escano dalla loro relazione principale per fare sesso con uno sconosciuto, un conoscente o qualcuno che conoscono.

«Potresti tornare a casa da un funerale, fare sesso con un vicino e non parlarne mai più», mi ha detto uno psicologo clinico. Dobbiamo capire, dice, che voler fare sesso dopo la devastazione potrebbe non essere dovuto alla lussuria ma al bisogno di rassicurazione. Un'affermazione della vita e che noi siamo i vivi. Il desiderio di sesso è così forte che può reprimere qualsiasi senso di colpa o tradimento.

È anche del tutto normale, tra l'altro, che invece le nostre pulsioni sessuali si arrestino quando incrociamo la morte. Molti si sentono in colpa provando qualsiasi tipo di emozione positiva; altri sono semplicemente troppo traumatizzati per affrontare qualsiasi altra cosa, le basi della vita. Ognuno soffre in modo diverso: non esiste un modo "giusto" per gestire la perdita di una persona cara.

Come gestirlo con delicatezza. Se hai un partner, spiegagli come ti senti e che non è insolito sentire una forte spinta al sesso dopo la perdita. Rifiutati di vergognarti per il tuo desiderio. È una risposta umana a una situazione tragica. Tieni anche presente che è una cosa molto personale che alcune persone potrebbero avere difficoltà a capire. Fai attenzione a condividire la tua esperienza con le persone giuste.

Se non hai un partner e hai voglia di fare sesso occasionale, ricorda che non devi dire ai tuoi amanti perché lo stai facendo. È il tuo momento di sfuggire alla perdita. Concediti il permesso di prenderti una pausa dal lutto e goderti il tempo.

Se è il tuo partner che ha subito una perdita e vuole molto sesso, non giudicare, anche se sai che non è così che reagiresti.

Se hai una relazione e sei tentato di fare sesso con qualcuno a caso, fai un respiro prima di proseguire. La reazione non è insolita ma rischi comunque di perdere il tuo partner se lo scopre.

UNO DI VOI HA TRADITO

«La nostra giovane figlia ci ha sorpreso due giorni dopo che il mio partner ha confessato la sua relazione», mi ha detto una donna sulla quarantina. «Era così arrabbiata: "Cosa? Stai facendo sesso con LUI dopo quello che ci ha fatto?».

«Non potevo spiegarglielo, ma penso che fosse perché fare sesso era il modo più rapido per riportarlo a ricordarsi di "noi". C'era anche un po' di "Vuoi davvero perdere questo?" in corso. Non sono mai stata più esibizionista sessualmente».

Mentre molte persone trovano impensabile fare sesso dopo aver scoperto un tradimento (la fantasia di uccidere il nostro partner è probabilmente più allettante), altri vogliono un sesso animalesco, intensamente appassionato con la stessa persona che li ha feriti. Come mai?

Avete paura di perdervi a vicenda. Innanzitutto, vuoi disperatamente connetterti perché hai il terrore che vi perdiate. Entra in gioco anche la "guardia del compagno" primordiale: vuoi rivendicare ciò che è tuo.

Una relazione extraconiugale crea distanza. Più la coppia è vicina, più è probabile che sperimenti problemi di desiderio.

Il desiderio rinasce. L'amore ama la sicurezza, la lussuria vuole l'incertezza. Dopo una relazione non conosci più il tuo partner. Chi è questa persona? Pensavi di poter prevedere ogni sua mossa. Questo potrebbe creare sofferenza di cuore, ma fa sì che altre parti del nostro corpo si mettano sull'attenti. Stai effettivamente dormendo con una nuova persona e i corpi amano la novità. Se qualcun altro vuole il tuo partner, diventa molto più attraente. Lo vedi in modo diverso rispetto a prima. Le sue spalle sono sempre state così larghe? Ha sempre camminato in quel modo sexy?

Vedi il tuo partner attraverso gli occhi dell'altra persona e apprezzi ciò che non hai fatto prima. Anche se ti odi perché fai sesso selvaggio e fantastico – non vuoi che il tuo partner pensi che l’hai perdonato – succede.

Come gestirlo con delicatezza. Sei stato tu a tradire? Lascia che sia il tuo partner a iniziare il sesso. Potresti venire sopraffatto da un impeto di lussuria, oppure dalla rabbia. Fare del buon sesso ti aiuterà sicuramente a ricostruire la relazione, ma non è una scorciatoia per riportare la fiducia. Devi avere lo stesso conversazioni dolorose: capire perché è avvenuta la relazione e come prevenirne un'altra.

Anche se la relazione non riguardava il sesso, usala come un'opportunità per avere conversazioni brutalmente oneste su ciò che entrambi volete sessualmente. Non dare per scontato che sesso significhi perdono. Alcune persone che sperimentano la forte spinta a fare sesso dopo una relazione, finiscono comunque per lasciare il loro partner.

HAI APPENA AVUTO UNA DISCUSSIONE INCREDIBILE

«Io e la mia ragazza non litighiamo mai, semplicemente non siamo quel tipo di persona», mi ha detto un uomo di 23 anni. «Ma entrambi sentiamo la tensione di lavorare da casa in un piccolo appartamento. Di recente abbiamo litigato per qualcosa di stupido ed è finita che ci siamo urlati addosso. All’improvviso ci siamo fermati, scioccati, e ci siamo guardati l'un l'altro. E abbiamo fatto sesso, proprio lì sul pavimento. È stata la peggior discussione e il miglior sesso che abbiamo mai fatto».

Sembra illogico che urlare cose orribili a qualcuno che ami possa eccitarci ma, fisiologicamente, ci sono molte ragioni per cui il "sesso con litigio" è attraente.

Quando litighiamo con il nostro partner, la nostra pressione sanguigna aumenta, il testosterone si rilascia e ci sentiamo in piena allerta. La nostra temperatura aumenta, i nostri palmi sudano e tutti i nostri muscoli sono tesi.

Suona familiare? Hai ragione: non è dissimile da come ci sentiamo quando siamo pronti per il sesso. L'eccitazione è una sensazione che è sorella dell’ansia.

Il tuo cervello riconosce le caratteristiche fisiche e può premere molto rapidamente l'interruttore e trasformare la rabbia in desiderio. Poiché l'adrenalina pompa, il sesso così sembra intensificato e potente.

Così il sesso ti aiuta a riparare il danno causato dall'argomento. Allo stesso modo del tradimento, anche avere una discussione ci fa sentire insicuri. Fare sesso è un modo veloce e fisico per dire: «Ehi, potrei odiare quello che hai detto o fatto, ma ti amo comunque».

Aiuta a liberare il corpo da tutto quell'orrendo cortisolo, l'ormone che rilasciamo quando siamo stressati, e incoraggia i nostri corpi a produrre un po' di ossitocina confortante.

Come gestirlo con delicatezza. Per ogni persona che ama il sesso dopo il litigio, ce n'è un'altra che non riesce a pensare a niente di peggio. Se il tuo partner ha bisogno di riconnettersi emotivamente prima di diventare fisico, rispettalo.

Fare sesso potrebbe renderti di nuovo vicino, ma se l'argomento non viene risolto, non sarà il sesso a risolverlo. Se scopri che stai iniziando discussioni per ottenere il sesso bollente, fermati ora. Parla invece di alcuni modi più sani per evocare l'eccitazione e il dramma che brami.

LA MINACCIA DI UNA GUERRA

«La situazione in Ucraina ha avuto un profondo effetto sulla mia vita sessuale», mi ha confessato un uomo di 26 anni. «Da bambino, miopadre giaceva a letto terrorizzato che qualcuno facesse esplodere una bomba nucleare. Improvvisamente, sono io a farlo - sono estremamente preoccupato per quello che accadrà in futuro. La mia ragazza e io di solito facciamo sesso durante il giorno nei fine settimana. Ora mi ritrovo a raggiungerla nel cuore della notte. È sesso tenero e intimo e un vantaggio inaspettato per quello che sta succedendo».

Abbiamo tutti sentito parlare di corrispondenti esteri (presumibilmente) che hanno accumulato un numero elevato di amanti. Non è solo perché spuntano le caselle "opportunità" e "tentazione". È anche perché, se sono in una situazione di guerra, le loro vite sono in pericolo.

Cosa faresti se sapessi che potresti essere spazzato via da un momento all'altro? Molte persone, se oneste, troverebbero qualcuno con cui fare sesso. La risposta a "Cosa vorresti fare quando morirai?" molto spesso è "Fare sesso o avere un orgasmo".

I disastri sono eccitanti. I disastri e le tragedie stimolano il desiderio perché provocano la «risposta di lotta o fuga» (una risposta evolutiva che ci spinge a combattere le bestie feroci o a scappare da loro).

Potrebbero essere orribile ma è anche eccitante. Induce novità, paura e pericolo: emozioni che non si provano spesso nella nostra società (generalmente sicura) oppure se si ha una relazione a lungo termine.

Questo è il motivo per cui la minaccia di una guerra o di un altro evento calamitoso è molto efficace per scacciare il sesso noioso dalle coppie. Miracolosamente, sei tornato a com'era il sesso all'inizio: focoso, urgente ed esilarante.

Molte coppie l'hanno sperimentato quando il Covid ha colpito per la prima volta e c'era una paura mondiale molto reale che il virus potesse effettivamente spazzare via la razza umana. Un altro motivo per cui la guerra ci fa venire voglia di fare sesso: a livello istintivo, vuoi garantire la sopravvivenza della specie.

Come affrontarlo con delicatezza. Se fare sesso allevia l'ansia e ti fa sentire più calmo, perché dovresti combatterlo? Non sei strano, è noto da tempo che il sesso allevia lo stress.

Siate consapevoli che alcune persone si muovono nella direzione opposta: si chiudono in se stesse quando si sentono in pericolo. Come per il dolore, non esiste un modo "giusto" per rispondere quando ti senti minacciato.

I disastri ci fanno apprezzare ciò che spesso diamo per scontato. Quando la minaccia è finita, alimenta le fiamme del tuo rinnovato desiderio provando cose nuove e continuando a spingerti fuori dalle tue zone di comfort.