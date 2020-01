SAPETE COS’È QUESTO PICCOLO OGGETTO DALLA FORMA SIMILE A QUELLA DI UNA MONETINA? L’IMMAGINE STA FACENDO IMPAZZIRE IL WEB: C’È CHI HA IPOTIZZATO CHE POSSA ESSERE UN RIMUOVI ZECCHE, UN PLETTRO E CHI PERSINO UN CAVATAPPI – NIENTE DI FUTURISTICO: SE FRUGATE NEL CASSETTO DELLA NONNA PROBABILMENTE NE TROVERETE UNO… - VIDEO

DAGONEWS

infila ago 6

Sembra un oggetto proveniente dal futuro, ma in realtà non è altro che un ritorno al cassetto di nonna. Nelle scorse ore un piccolo utensile ha mandato al macero il cervello di migliaia di utenti dei social che si sono chiesti cosa fosse quel piccolo oggetto di metallo, fabbricato in Germania, con dei filamenti e delle dimensioni di una monetina.

infila ago 4

Si tratta di un oggetto inventato più di cento anni fa, ma molti utenti lo hanno scambiato per un plettro, un rimuovi zecche e chi addirittura ha pensato a un apribottiglie.

Se non ne avete idea, tenetevi pronti per la rivelazione: si tratta di un infila-ago, un piccolo utensile usato per infilare facilmente il filo nella cruna dell’ago. Se non avete idea di come si utilizza guardate il video per schiarirvi le idee.

infila ago 3

infila ago 5

infila ago 1 infila ago 2