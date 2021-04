SAPETE LA DIFFERENZA TRA LE SCRITTE “DA CONSUMARSI ENTRO” E “DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO”? - LA SCRITTRICE INGLESE SARAH RAINEY HA INVIATO UNA SELEZIONE DEI SUOI ALIMENTI SCADUTI A UN LABORATORIO PER TROVARE AGENTI PATOGENI (COME SALMONELLA; E-COLI O LISTERIA) - ECCO I SORPRENDENTI RISULTATI DEI TEST, CON CONSIGLI UTILI PER EVITARE SPRECHI ALIMENTARI…

Cosa si nasconde nel vostro frigorifero o in fondo agli scaffali delle vostre cucine? Una scatola di tonno che di qualche anno fa, un vecchio blocco di formaggio, o altri articoli vari ben oltre le loro date di scadenza?

Il vostro istinto è probabilmente quello di buttarli via, contribuendo al problema globale degli sprechi alimentari.

Un recente rapporto ha rivelato che i più grandi supermercati del Regno Unito buttano via circa 190 milioni di pasti perfettamente commestibili all’anno, mentre L'ONU afferma che ogni anno un quinto del cibo domestico finisce nella spazzatura.

Una delle cause principali di questi sprechi è la tendenza di scartare di cibi che si avvicinano alle date di scadenza, cosa che molti di noi prendono come un segno che stanno andando a male. Ma non è necessariamente così.

Mentre le date “da consumarsi entro” (trovate su carne, latticini e altri alimenti freschi) riguardano la sicurezza alimentare, quindi che il cibo non dovrebbe essere mangiato una volta trascorsa questa data, “da consumarsi preferibilmente entro” (che si trovano su barattoli e pacchetti) riguardano la qualità del cibo, ovvero che si possono mangiare ma potrebbero non essere al meglio.

Quanto è commestibile il cibo dopo la data di scadenza? Sarah Rainey ha frugato nei suoi armadi alla ricerca di pacchetti, barattoli e scatole scaduti da tempo e li ha inviati al principale centro di microbiologia NationWide Laboratories, nel Lancashire, per scoprirlo…

Zuppa in scatola (Scaduta da sei anni e tre mesi)

CHE COS'È?

Una scatola chiusa di zuppa di pollo Heinz del 2014. Anche se un po' polverosa, sembra in condizioni perfettamente buone.

ASPETTO

La zuppa all'interno sembra identica al contenuto di una lattina appena acquistata.

ODORE

Proprio come ti aspetteresti; cremoso, carnoso e un po' aglioso.

CONTEGGIO BATTERI

Zero. Il laboratorio non ha trovato tracce di salmonella, listeria, lievito, muffe o E. coli.

COMMESTIBILE?

Sì.

Uova (Scadute da 8 giorni)

CHE COS'È?

Una scatola di sei uova medie da un alimentari.

Le uova sono uno dei pochi prodotti ad avere una data di scadenza; sono generalmente considerate sicure da mangiare fino a tre settimane dopo se conservate in frigorifero, più a lungo si rischia che i batteri della salmonella si moltiplichino all'interno del guscio.

ASPETTO

Una volta aperte le uova hanno un aspetto normale: i bianchi sono limpidi e colanti; i tuorli intatti.

ODORE

Le uova marce hanno un odore solforoso molto caratteristico; queste non odorano di niente.

CONTEGGIO BATTERI

Basso. I test rilevano 20 "unità formanti colonie" (UFC) di batteri per grammo, quindi stanno appena iniziando a esplodere ma sono ancora sicure da mangiare. Nessuna salmonella presente.

COMMESTIBILE?

Sì.

Pesto in scatola (Scaduto da due anni e quattro mesi)

CHE COS'È?

Un vasetto da 190g di pesto a base di basilico, pinoli, pecorino e olio extravergine di oliva.

ASPETTO

Un po 'oleoso in alto ma per il resto di consistenza normale. Ancora di un verde vibrante.

ODORE

Essendo rimasto chiuso per così tanto tempo, l'odore di erbe e aglio è abbastanza forte ma non è maleodorante o acido.

CONTEGGIO BATTERI

Zero. L'olio ha conservato perfettamente il contenuto.

COMMESTIBILE?

Sì.

Pane in cassetta (Scaduto da cinque giorni)

CHE COS'È?

Una pagnotta di pane bianco in cassetta non aperto tagliato a fette di medio spessore.

ASPETTO

All'interno della confezione inizia a formarsi della condensa e il pane è un po' meno morbido di quanto suggerisce lo slogan.

Ma è tutt'altro che stantio e non ci sono prove di muffa.

ODORE

Sgradevolmente dolce. Una volta passati un paio di minuti per "respirare", il pane ha un odore più accettabile.

CONTEGGIO BATTERI

Zero. Nonostante i lievi cambiamenti nell'aspetto e nell'odore, questo pane è ancora buono.

COMMESTIBILE?

Sì.

Formaggio (Scaduto da un mese)

CHE COS'È?

Un blocco di Cheddar acquistato da un negozio all'angolo. Essendo più stabile del latte o dello yogurt, ha una data “da consumarsi preferibilmente entro”. Solo i formaggi freschi come la ricotta hanno le date “da consumarsi entro”.

ASPETTO

Arancione brillante e privo di muffa, ma inizia a diventare un po' molliccio ai bordi.

ODORE

Non eccezionale. Ha quell'odore sgradevole da calzino vecchio del formaggio rancido.

CONTEGGIO BATTERI

Estremamente alto. I test rilevano 200.000 UFC per grammo di formaggio, ma gli scienziati dicono che non dovrebbe essere motivo di preoccupazione.

Poiché il formaggio viene prodotto inserendo i batteri nel latte pastorizzato, non esiste una conta batterica inaccettabile. Ciò che viene rilevato potrebbero anche essere batteri che formano acido lattico, un sottoprodotto del processo di maturazione, ma non contano come agenti patogeni ("batteri cattivi").

I test non rilevano salmonella, listeria, lievito, muffe o E. coli.

COMMESTIBILE?

Tecnicamente, ma a causa dell'odore non lo mangerei personalmente.

Pacchetto di wafer (Scaduti da 5 mesi)

CHE COS'È?

Una confezione di wafer da 1 euro, farcite con una crema al cioccolato.

ASPETTO

Completamente normale. Sorprendentemente, sono ancora croccanti e la crema all'interno è appiccicosa.

ODORE

Insipido. Pochissimo odore.

CONTEGGIO BATTERI

Medio. I test rivelano 100 UFC per grammo, il terzo più alto del lotto.

Non è pericoloso ma mostra che i biscotti possono andare a male, non solo diventare stantii e non dovrebbero essere lasciati chiusi per mesi.

COMMESTIBILE?

Sì.

Concentrato di pomodoro (Scaduto da 3 anni e 5 mesi)

CHE COS'È?

Concentrato di pomodori secchi a base di pomodori, aglio, zucchero, sale, erbe aromatiche e olio di girasole. Le istruzioni dicono di tenerlo al chiuso in un luogo fresco e asciutto.

ASPETTO

Ha una consistenza granulosa e inizia a diventare di un colore marrone opaco. C'è uno strato di olio che copre la parte superiore.

ODORE

Ammuffito e acido, con un aroma pungente e persistente che non ha un buon odore.

CONTEGGIO BATTERI

Zero. I test non hanno trovato nulla di pericoloso.

COMMESTIBILE?

Tecnicamente sì; non si andrebbe incontro a un'intossicazione alimentare. Ma è chiaramente passato in termini di odore e gusto.

Sardine in scatole (Scadute da un anno e 9 mesi)

CHE COS'È?

Filetti di sardine sott’olio. Il pesce e la carne freschi hanno date "da consumarsi entro", ma le alternative in scatola sono così ben sigillate che hanno date "da consumarsi preferibilmente entro".

ASPETTO

Ancora intero e con un po 'di colore grigio-blu.

ODORE

Di pesce; non sgradevole.

CONTEGGIO BATTERI

Zero. I test non rilevano batteri o agenti patogeni.

COMMESTIBILE?

Sì.

Barattolo di sugo (Scaduto da 6 mesi)

CHE COS'È?

Barattolo di sugo a base di pomodori, vino rosso, basilico e origano. Le istruzioni per la conservazione dicono che il barattolo da 350 g deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto.

ASPETTO

I contenuti si sono un po' separati ma per il resto è normale.

ODORE

Appetitoso come il giorno in cui è stato acquistato.

CONTEGGIO BATTERI:

Basso. Il laboratorio ha rilevato 20 CFU per grammo di salsa, che rientra ampiamente nei limiti di legge; e nessuna traccia di altri agenti patogeni nocivi come l'e-coli.

COMMESTIBILE?

Sì.

Bottiglietta di salsa (scaduta da 3 anni e 5 mesi)

CHE COS'È?

Una bottiglia grande, polverosa e non aperta di salsa HP

ASPETTO

Marrone, liscia.

ODORE

Acetoso, maltato, leggermente dolce e speziato.

CONTEGGIO BATTERI

Zero. Salse come ketchup, salsa marHProne e senape sono ben conservate con abbondante zucchero e sale e sigillate con un foglio sotto il tappo di plastica, quindi ci impiegano molto tempo per andare.

COMMESTIBILE?

Sì.

Caffè solubile (Scaduto da 6 anni e 5 mesi)

CHE COS'È?

Sei bustine di caffè solubile Nescafé Azera. Creati per essere mischiati con acqua bollente, sono composti da latte scremato in polvere, caffè e zucchero.

ASPETTO

Ogni bustina è riempita con polvere marrone che sembra normale e priva di grumi.

ODORE

Molto blando e dolce. A malapena un sentore di caffè, quindi sarebbe una tazza tutt'altro che profumata e a corto di gusto.

CONTEGGIO BATTERI

Medio. I test hanno scoperto 120 UFC per grammo, rendendolo il secondo più alto del lotto. Ma questo, dicono gli esperti, è ancora abbastanza sicuro e non c'era traccia di listeria, ecc.

COMMESTIBILE?

Sì.

Barattolo di marmellata (Scaduto da 6 mesi)

CHE COS'È?

Confettura di fragole dal supermercato. È stata conservata in frigorifero, il che potrebbe averne ulteriormente rallentato il declino.

ASPETTO

Fruttato, rosso e confuso.

ODORE

Dolce. Non è molto profumato ma non è destinato a decadere. Mantenerlo freddo potrebbe aver smorzato il suo fascino.

CONTEGGIO BATTERI

Zero.

COMMESTIBILE?

Sì.

Olio (Scaduto da 4 anni e 18 giorni)

CHE COS'È?

Una bottiglia non aperta di olio di colza aromatizzato al limone, acquistato sei anni fa.

Tenere l'olio troppo a lungo (o esporlo a troppa luce o calore) causa la decomposizione delle molecole di grasso, rendendolo rancido.

ASPETTO

Arancione è leggermente torbido, ma non ci sono segni di marciume o muffe.

ODORE

Artificiale; la freschezza sembra essersi attenuata nel tempo.

CONTEGGIO BATTERI

Zero.

COMMESTIBILE?

Sì.