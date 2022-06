SAPETE A QUALE ETA' CI SENTIAMO PIU' SEXY? SECONDO UN SONDAGGIO INGLESE, A 53 ANNI - IL 41% DEGLI INTERVISTATI DI QUEST'ETA' SI DICE SODDISFATTO DEL PROPRIO ASPETTO COME NON MAI - A GUARDARE LE CELEBRITA' CHE QUEST'ANNO HANNO RAGGIUNTO IL TRAGUARDO, NON SI PUO' CHE CONVENIRE: JENNIFER ANISTON, OWEN WILSON, MARIAH CAREY, HUGH JACKMAN E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Over 50

Secondo un sondaggio sugli over 50, il 41% delle persone che hanno 53 anni si sentono più a loro agio con il loro aspetto rispetto a prima. Ne sanno qualcosa celebrità come Tess Daly, Jennifer Aniston, Owen Wilson, Mariah Carey, Hugh Jackman, Cate Blanchett e Gillian Anderson, tutti splendidi 53enni.

E quando si tratta di appuntamenti, un quinto degli over 50 (il 18%) ritiene che sia più piccante ed eccitante adesso rispetto a quando erano giovani. Più della metà (il 53%), infatti, dice di sapere cosa vuole da una relazione, mentre il 40% ammette di aver smesso di preoccuparsi di come apparire.

Jennifer Aniston

La ricerca è stata condotta dal servizio di incontri per over 50 Ourtime e ne è emerso che un quarto degli over 50 pensa che la sua relazione e la sua vita sessuale sono diventate più eccitanti dopo aver raggiunto il mezzo secolo.

Rachel Peru di Ourtime: «Essere single più avanti nella vita non deve significare che la tua vita amorosa è finita. Come suggerisce il sondaggio, acquisisci più sicurezza con l'età e capisci cosa vuoi e cosa non vuoi da una relazione».

Un terzo degli oltre 50 britannici intervistati ammette che superare il grande 5-0 significa lasciar andare le precedenti insicurezze e inibizioni. La ricerca ha anche rilevato che il 35% rifiuta l'idea di «lasciarsi andare» quando si raggiunge la mezza età.

owen wilson

Altri stereotipi su cosa significhi invecchiare comprendono secondo gli intervistati: ingrassare e riempirsi di rughe (44%), mangiare solo cibo noioso e insipido (36%) e disperarsi per trovare qualcuno e non invecchiare soli (34%).

hugh jackman wolverine

Tra gli altri motivi per sentirsi bene anche a 50 anni ci sono gli amici e il non perdere tempo con persone per cui non vale la pena (52%), imparare a dire di no (49%) e sentirsi in pace con se stessi (47%).