SAPETE QUALI PAESI ACQUISTANO PIU' ARMI DALLA RUSSIA? - QUASI IL 90% DELLE ESPORTAZIONI SI DIRIGE VERSO DIECI PAESI - IL PRINCIPALE CLIENTE E' L'INDIA, SEGUITA DA CINA, ALGERIA, EGITTO E VIETNAM - GLI AEREI RAPPRESENTANO QUASI LA META' DELLE VENDITE: SOLO NEL 2020 PUTIN HA CONSEGNATO 400 JET DA COMBATTIMENTO AD ALMENO 13 PAESI - ANCHE SE E' ANCORA MOLTO LONTANA DA QUELLA DEGLI STATI UNITI, NEGLI ULTIMI TRE DECENNI LA SPESA MILITARE DELLA RUSSIA E' CRESCIUTA DEL...

Dagotraduzione da Al Jazeera

A chi vende le armi la Russia

La Russia è il secondo esportatore di armi al mondo, dopo gli Stati Uniti, e rappresenta circa il 20% delle vendite globali di armi. Tra il 2016 e il 2020, Mosca ha venduto armi a 45 paesi per 28 miliardi di dollari.

La Russia esporta quasi il 90 percento delle sue armi in 10 paesi. Il suo principale cliente, l'India, ha acquistato il 23% delle armi russe per circa 6,5 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni. La metà delle importazioni totali di armi dell'India, il 49,3 per cento, proviene dalla Russia.

La Cina è il secondo acquirente di armi russe con 5,1 miliardi di dollari nello stesso periodo, seguita da Algeria (4,2 miliardi di dollari), Egitto (3,3 miliardi di dollari) e Vietnam (1,7 miliardi di dollari), secondo lo Stockholm International Peace Research Institute ( SIPRI ).

Le armi che vende la Russia

A chi vende le armi la Russia 2

La Russia esporta una varietà di armi tra cui aerei, motori, missili, veicoli corazzati e sistemi di difesa aerea.

Gli aerei rappresentano quasi la metà (48,6%) delle esportazioni di armi russe. Tra il 2016 e il 2020 la Russia ha consegnato circa 400 jet da combattimento, tra cui la famiglia di jet Sukhoi e MiG, ad almeno 13 paesi. L'India ne ha comprati almeno la metà. L'India è anche uno dei soli sei paesi al mondo che gestiscono sottomarini a propulsione nucleare che ha in affitto dalla Russia.

Sebbene molte delle armi russe siano potenziamenti del loro arsenale dell'era sovietica, sta sviluppando sempre più sistemi avanzati, incluso il sistema di difesa missilistica terra-aria S-400 che è stato venduto a Cina, India, Siria e Turchia. Diversi altri paesi hanno espresso interesse per l'acquisto di sistemi mobili a lungo raggio, che costano circa 400 milioni di dollari per unità.

AK-47: l'arma più importante del mondo

Ak-47 di fabbricazione russa

L'arma russa più famosa è l'AK-47, o Kalashnikov. Sviluppato dal generale dell'esercito sovietico Mikhail Kalashnikov negli anni '40, il fucile d'assalto economico, durevole e facile da usare è l'arma di fanteria standard per più di 100 paesi. L'AK si riferisce a "Avtomat Kalashnikova", che in russo significa Kalashnikov automatico, e il numero "47" rappresenta l'anno in cui è stato sviluppato il fucile.

Ci sono circa 100 milioni di AK-47, o varianti simili, in tutto il mondo, il che lo rende il fucile d'assalto più diffuso al mondo.

I più grandi spendaccioni militari del mondo

Nel 2020, gli Stati Uniti hanno speso 778 miliardi di dollari per le loro forze armate: la più grande spesa militare al mondo e più di quanto spendo gli altri 10 paesi con la spesa più alta tutti insieme, secondo SIPRI.

La Cina si è classificata seconda con 252 miliardi di dollari, seguita dall'India con 73 miliardi di dollari, la Russia con 62 miliardi di dollari e il Regno Unito con 59 miliardi di dollari.

La spesa militare in Russia

La spesa militare russa

La spesa militare russa è cresciuta in modo significativo negli ultimi tre decenni. Nel 2020, Mosca ha speso circa 62 miliardi di dollari (4% del suo PIL) per le sue forze armate.

L'industria delle armi russa è composta da circa 1.300 aziende che danno lavoro a circa due milioni di persone. La più grande di queste società è Rostec, fondata nel 2007 dal presidente Vladimir Putin.

La Russia è stata coinvolta in numerosi conflitti da quando è diventata una federazione dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica nel dicembre 1991. Nel 1994, il Cremlino ha lanciato un'offensiva contro la Cecenia, una repubblica separatista al confine con la Georgia, nel tentativo di schiacciare la sua leadership separatista ma sono stati sconfitti dopo una battaglia di 20 mesi.

Tre anni dopo, la Russia ha lanciato la seconda guerra cecena per riconquistare la repubblica. Ha posto un così duro assedio a Grozny, la capitale della Cecenia, che le Nazioni Unite hanno definito «la città più distrutta della Terra«.

soldati russi in ucraina 8

Nel 2014 la Russia ha invaso l'Ucraina e ha annesso la Crimea. Un mese dopo, i separatisti filo-russi hanno inziato a conquistare territori nelle regioni di Donetsk e Luhansk nell'Ucraina orientale.

Nel 2015, la Russia è entrata formalmente nella guerra civile siriana al fianco del presidente Bashar al-Assad e le sue armi pesanti sono riuscite a cambiare le dinamiche sul campo. La guerra, che ha causato decine di milioni di sfollati e ucciso centinaia di migliaia di persone, è giunta al suo undicesimo anno.

soldati russi in ucraina 6

Nel 2018, il governo della Repubblica Centrafricana – coinvolto nella guerra civile – ha invitato la Russia a inviare appaltatori militari per addestrare le sue forze armate. Esperti delle Nazioni Unite hanno ripetutamente espresso preoccupazione per le segnalazioni di «gravi abusi dei diritti umani» da parte dei mercenari. La Russia ha respinto queste affermazioni.