SAPETE QUANTO COSTA IL PIENO CON L'AUTO PIU' PICCOLA DEL MONDO? SOLO 8,40 EURO! - OSPITE ALLA TRASMISSIONE TV "THIS MORNING", UN INGLESE HA MOSTRATO LE PRESTAZIONI DI UNA REPLICA DELLA PEEL P50: 1,3 METRI DI LUNGHEZZA PER 1 METRO DI ALTEZZA, PESA SOLO 59 CHILI E RAGGIUNGE LA VELOCITA' MASSIMA DI 60 KM ORARI... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Peel P50 blu

Alex Orchin, 31 anni, è l’orgoglioso proprietario dell’auto più piccola al mondo: ospite alla trasmissione televisiva This Morning, ha raccontato che la sue Peel P50 blu a tre ruote ha bisogno di sole 7 sterline (8,40 euro) di benzina per fare il pieno.

Orchin ha acquistato l’auto nel 2018, ha raccontato che «adoro le auto strane, le vecchie auto, tutto ciò che è bizzarro e fondamentalmente alternativo. Questa è una riproduzione, gli originali sono stati realizzati negli anni '60. È stato Jeremy Clarkson a renderli famosi su Top Gear, l'ha guidata attraverso l'ufficio della BBC e i pochi esemplari rimasti costavano anche 100.000 sterline (120.000 euro)».

Alex Orchin

«Ma per persone come me, le repliche sono una buona opzione. L'ho presa e l'ho usata e mi sono divertito ed è stata l'auto più esilarante, riceve molta attenzione. È divertente da possedere, le persone fanno sempre domande, e rispondo alle stesse domande milioni di volte... come ci si entra... puoi andare in autostrada, domande così».

Il P50 è lungo solo 1,3 metri, e alto la stessa misura, mentre è largo meno di un metro. Nel 2010, la Peel è stata inserita nel Guinness World Records e ha ricevuto il titolo di vettura di serie più piccola mai realizzata.

Peel P50 blu 2

La cifra più alta mai registrata per una P50 è di quasi £ 122.000, raggiunta durante una vendita di RM Sotheby's in Florida nel marzo 2016. Dotata di un motore a benzina monocilindrico da 49 cc, il Peel è in grado di raggiungere una velocità massima di soli 62 km/h e consumo circa un litro ogni 42 chilometri, grazie ai suoi 59 kg di peso piuma (meno il guidatore, ovviamente).

Peel Engineering Limited sull'Isola di Man ha lanciato la P50 - progettata e costruita da Cyril Cannell e Henry Kissack - all'Earls Court Motorcycle Show del 1962, con il veicolo così piccolo da essere qualificato come motocicletta.

Peel P50 blu 3

Un motore estremamente semplice, niente strumenti di bordo o contachilometri e solo tre marce. I P50 non sono dotati di retromarcia.

The Peel è diventato famoso nel 2007 durante la stagione 10 di Top Gear, con Jeremy Clarkson alla guida del veicolo negli studi della BBC e intorno alla sede dell'emittente.

Peel P50 blu 5 Peel P50 blu 4