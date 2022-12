SAPETE QUANTO HA DOVUTO SPENDERE BEN AFFLECK PER RICONQUISTARE JENNIFER LOPEZ? – L’ANELLO CON UN ENORME DIAMANTE VERDE (RARISSIMO) CHE L’ATTORE HA REGALATO A JLO PER LE LORO SECONDE NOZZE COSTA TRA I 5 E I 10 MILIONI DI DOLLARI – OLTRE AL BRILLOCCO CHE COSTA QUANTO UNA FINANZIARIA, C’È DI PIÙ. LA CANTANTE SVELA CHE ALL’INTERNO C’È UN’INCISIONE: “NOT.GOING.ANYWHERE” (TRADOTTO: “NON VADO DA NESSUNA PARTE”)

Da www.tgcom24.it

L’amore ritrovato di Jennifer Lopez e Ben Affleck continua a far battere i cuori di milioni di fan in tutto il mondo. Dopo le doppie nozze (per un totale di 5 abiti da sposa), celebrate a luglio e agosto, sul lato romantico questo 2022 ha ancora molto da offrire per gli appassionati della love story dei Bennifer. Nessuna indiscrezione, qui è proprio JLo a svelare un nuovo dettaglio dolcissimo.

ANELLO REGALATO DA ben affleck A jennifer lopez

Nel primi Duemila la storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck infiammava le cronache rosa. Bellissimi, famosissimi, ricchi: i due erano al centro del gossip. Un sentimento grande, che è però naufragato a pochi mesi dalle nozze. Nei 17 anni successi i due hanno visto passare matrimoni (poi finiti) e figli (tre per lui, due per lei) ma il destino aveva in serbo una sorpresa per loro.

Nella primavera del 2021 infatti hanno iniziato a circolare le foto dei Bennifer di nuovo insieme: le paparazzate, gli scatti social ufficiali, le dediche reciproche: è stato un crescendo di felicità, che ha raggiunto l’apice con le nozze da favola.

Poco dopo il secondo sì, avvenuto ad agosto nella tenuta in Georgia di Ben Affleck, hanno iniziato a circolare voci di crisi nella coppia. La settimana scorsa invece, dalla pagina Instagram di Jennifer Lopez sono spariti tutti i post, mentre la foto profilo si è tinta di nero.

Un avvenimento che ha insospettito i 227 milioni di follower di JLo. Che lei e Ben fossero già arrivati al divorzio? Niente di più lontano dalla realtà. Pochi giorni dopo la Lopez è ricomparsa sui social, con una novità strabiliante, l’uscita di un nuovo album. “This is me... now” segnerà il ritorno musicale della popstar, a vent’anni esatti dalla pubblicazione di “This is me... then”, il disco che l’ha consacrazione a stella planetaria. Allora faceva coppia fissa con Ben... e ora è lo stesso.

È la stessa Jennifer Lopez, in un’intervista rilasciata a Apple Music per il nuovo progetto musicale, a ripercorrere quegli anni e a raccontare quanto quel periodo abbia contribuito a renderla la donna che è oggi, soprattutto nella sfera sentimentale.

“Venti anni fa mi sono innamorata dell’amore della mia vita. Quando sono innamorata sono ispirata e da allora non ho più fatto un album così”, racconta JLo, ricordando il suo disco di due decenni fa. Poi è arrivata la separazione da Ben Affleck.

“Ho provato così tanto dolore, per così tanto tempo. A volte ho pensato di arrendermi, ho perso la speranza ma a voi dico di non farlo, perché l’amore vero esiste e certe cose durano davvero per sempre”, ha aggiunto la Lopez.

Jennifer Lopez ha anche svelato un particolare dolcissimo relativo al suo anello di fidanzamento, ricevuto da Ben Affleck nella primavera del 2022. Le foto del prezioso, disegnato da Rahaminov Diamonds, avevano fatto rapidamente il giro del mondo, grazie alla strepitosa pietra centrale.

Un rarissimo diamante verde da 8.5 carati, con un costo che secondo gli esperti oscillerebbe tra i 5 e i 10 milioni di dollari. Tutti sono rimasti folgorati dal brillocco ma l’engagement ring di JLo ha anche un dettaglio nascosto e molto romantico, una frase speciale che Ben ha fatto incidere all’interno. Not.Going.Anywhere. Non vado da nessuna parte. Tre parole, intervallate da punti, dal grandissimo significato, tanto da essere anche il titolo di una canzone contenuta nel nuovo album.

matrimonio jennifer lopez ben affleck

“Quando abbiamo ricominciato a sentirci, firmava così le sue e-mail. Come a dirmi: non ti preoccupare, questa volta non vado da nessuna parte”, ha ammesso lei emozionata. In trent’anni Jennifer Lopez ha ricevuto svariate proposte di nozze con relativi anelli da favola (sei per la precisione) ma in quanto a romanticismo nessuno batte Ben Affleck. “Questa volta c’è il lieto fine”, dice JLo. E noi ci vogliamo credere davvero.

matrimonio jennifer lopez ben affleck 16 MATRIMONIO BEN AFFLECK JENNIFER LOPEZ MATRIMONIO BEN AFFLECK JENNIFER LOPEZ jennifer lopez e ben affleck si sposano 8 MATRIMONIO BEN AFFLECK JENNIFER LOPEZ matrimonio jennifer lopez ben affleck 18 matrimonio jennifer lopez ben affleck 24 matrimonio jennifer lopez ben affleck 17 matrimonio jennifer lopez ben affleck 29