SAPETE QUANTO VALE OGGI IL QUOTIDIANO INGLESE "THE SUN"? ZERO! - DOPO LE PREVISIONI SUL SUO FLUSSO DI CASSA, IL GIORNALE DI RUPERT MURDOCH E' STATO COSTRETTO AD AZZERARE IL VALORE DEL QUOTIDIANO - FINO AL 2019 E' STATO IL GIORNALE PIU' LETTO DI GRAN BRETAGNA, MA LO SCORSO ANNO IL "DAILY MAIL" LO HA SUPERATO - IL GIORNALE E' STATO PENALIZZATO DALLO SCANDALO INTERCETTAZIONI, CHE NE HA MINATO LA CREDIBILITA', E DALLA FUGA DEI LETTORI...

Dagotraduzione da Bloomberg

Rupert Murdoch

La News Corp. di Rupert Murdoch ha riportato a zero il valore del suo prestigioso titolo Sun, sottolineando il drammatico declino dell'industria dei giornali in Gran Bretagna.

Il quotidiano, con il suo mix di pettegolezzi e notizie politiche di destra, è stato fino allo scorso anno il più letto della Gran Bretagna, sorpassato nel 2020 dal Daily Mail.

La redazione ha certo in ogni modo di ritagliarsi uno spazio sul web, provando con il paywall (notizie a pagamento) per poi abbandonarlo, e cercando di superare lo scandalo delle intercettazioni telefoniche esploso una decina di anni fa, e che ha danneggiato enormente la credibilità della testata giornalistica.

News Corp. ha affermato che le sue previsioni sul flusso di cassa per il Sun lo hanno portato a registrare una svalutazione di 84 milioni di sterline (98 milioni di euro) nel 2020. Il valore contabile dei suoi diritti di pubblicazione e titoli al 28 giugno dello scorso anno è sceso a zero dai 112 milioni di sterline nel 2019.

The Sun

La società ha anche aumentato l'importo accantonato per le cause legali dai 27 milioni di sterline del 2019 ai 52 del 2020.

Il giornale ha affermato di aver risolto, o di essere in procinto di risolvere, la maggior parte dei reclami legati allo scandalo delle intercettazioni e ai pagamenti inappropriati ai funzionari pubblici. Non ha effettuato accantonamenti per crediti in sospeso che non hanno ancora portato a procedimenti giudiziari.

«Non è possibile stimare la responsabilità per tali richieste aggiuntive date le informazioni attualmente a disposizione della società», hanno fatto sapere.

Il quotidiano Sun è stata la sedicesima fonte di notizie più popolare su tutte le piattaforme nel Regno Unito nel 2020, secondo il regolatore del settore Ofcom. La pandemia ha colpito l'edicola e le entrate pubblicitarie, causando una perdita operativa rettificata di 197 milioni di sterline, in aumento rispetto alla perdita di 55 milioni di sterline nel 2019.

The Sun ha affermato l'anno scorso che è ancora il marchio di notizie più popolare del paese quando si misura il pubblico totale del marchio su carta e digitale.

Una portavoce di News Corp. ha rifiutato di commentare.