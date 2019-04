Da www.chedonna.it

enigma di einstein cinque case e un pesciolino

Albert Einstein è stato un fisico e filosofo tedesco naturalizzato svizzero e statunitense. Lui è stato uno dei più grandi studiosi del XX secolo e nel tempo libero amava dilettarsi nel risolvere e creare enigmi. Ma quest’ultimi da lui realizzati erano quasi impossibili da risolvere, davvero poche persone ne erano in grado.

L’indovinello che vi proponiamo oggi è uno di quelli, fu scritto dallo scienziato agli inizi del ‘900 e disse che soltanto il 2% della popolazione sarebbe stato in grado di trovare la soluzione. Tu ne sei in grado?

albert einstein

Su una strada vi sono 5 case e ognuna di esse ha un colore differente rispetto alle altre. In ogni abitazione vive una persona di differente nazionalità. Ognuno ha diverse caratteristiche: beve una differente bevanda, fuma una differente marca di sigarette e ha un animale differente in casa. La domanda che il quesito pone è chi ha in casa il pesciolino?

Ecco alcune informazioni:

1. L’inglese vive in una casa rossa

2. Lo svedese ha un cane

3. Il danese beve the

4. La casa verde è a sinistra della casa bianca

5. Il padrone della casa verde beve caffè

6. La persona che fuma Pall Mall ha gli uccellini

7. Il padrone della casa gialla fuma sigarette Dunhill’s

8. L’uomo che vive nella casa centrale beve latte

9. Il norvegese vive nella prima casa

10. L’uomo che fuma Blends vive vicino a quello che ha i gatti

11. L’uomo che ha i cavalli vive vicino all’uomo che fuma le Dunhill’s

GIUSEPPE CONTE E LA PRONUNCIA SBAGLIATA DI ALBERT EINSTEIN

12. L’uomo che fuma le Blue Master beve birra

13. Il tedesco fuma le Prince

14. Il norvegese vive vicino alla casa blu

15. L’uomo che fuma le Blends ha un vicino che beve acqua

einstein

Avendo tutte queste informazioni dovete risolvere l’enigma: a chi appartiene il pesciolino?

Enigma di Einstein: Soluzione

Per risolvere al meglio l’enigma di Einstein dovete creare una sorta di schema e scrivere le informazione che vi son state date in modo da aver sempre presente il quadro generale. Se non riuscite a risolverlo non vi preoccupate, sono davvero pochi quello in grado di farlo. Di seguito vi lasciamo la soluzione:

Casa rossa: inglese, latte, Pall Mall Brends, uccello.

Casa verde: tedesco, caffè, principe, pesce.

Casa bianca: svedese, birra, Bluemasters, cane.

Casa gialla: norvegese, acqua, Dunhill, gatto.

Casa blu: danese, tè, Brends, cavallo.

la disposizione delle case nell'enigma di einstein

La disposizione in base alle case è questa:

albert einstein einstein il cervello di einstein sotto osservazione einstein prima di fare la linguaccia albert einstein in taxi einstein con violino 1932