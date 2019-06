SAPETE SCEGLIERE L’ANGURIA? ECCO I 4 INDIZI PER CAPIRE SE E' MATURA (E GUSTOSA) - NON BASTA “BUSSARE” SULLA BUCCIA. BISOGNA TENERE D'OCCHIO ANCHE LA FORMA, IL COLORE E LA ZONA D’APPOGGIO - AVVISO AI NASI SENSIBILI: CONTA MOLTO ANCHE L'OLFATTO...

Alessandra Dal Monte per "www.corriere.it"

L’auscultazione

anguria

Si tratta di un gesto per veri intenditori, ma in effetti «bussare» sulla buccia di un’anguria per capire se è matura è un metodo che dà i suoi frutti. Se il cocomero restituisce un suono sordo, è il momento di mangiarlo. Se invece il suono è tenue, non è pronto.

Il problema è che è veramente difficile cogliere la differenza:per non finire sul web in qualità di zimbelli della rete come è successo ai clienti di questo supermercato italiano in Cina, forse è meglio lasciarlo fare al fruttivendolo. Vediamo invece altri modi meno imbarazzanti di scegliere il cocomero al supermercato

anguria

La forma

Il primo aspetto da tenere in considerazione è la forma: il cocomero maturo ha una buccia dura e simmetrica, priva di ammaccature o rientranze. La presenza di protuberanze o tagli potrebbe indicare degli errori in fase di coltivazione: per esempio, il fatto che il frutto abbia ricevuto quantità irregolari di sole e di acqua

Il colore

anguria

Secondo aspetto: il colore. Deve essere verde scuro e opaco, non brillante. La buccia lucida sta a indicare che è ancora acerbo

Il peso

Un cocomero maturo è pieno d’acqua, dunque è molto pesante rispetto alle sue dimensioni. Se siete indecisi tra due frutti della stessa grandezza, provate a sollevarli e scegliete quello che pesa di più: sarà sicuramente il migliore

il gusto dell anguria di tsai ming liang

La zona d’appoggio

Un piccolo segreto è cercare la zona d’appoggio, cioè il punto i cui il cocomero appoggiava a terra durante la crescita. Quest’area dovrebbe essere giallognola: più è scura, più l’anguria è maturata al sole, più è chiara più invece il frutto è rimasto acerbo

anguria senza osso

E il melone?

Per scegliere un buon melone vale molto di più l’olfatto: bisogna avvicinare il naso e fidarsi dell’istinto. Se l’odore è dolce, il frutto sarà sicuramente buono, se invece è dolciastro al limite dello sgradevole significa che è troppo maturo

Va annusato e guardato

Un altro indicatore per il melone è il colore: se tende troppo al verde il frutto sarà acerbo. La buccia deve essere giallina e uniforme

