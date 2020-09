SAPEVATE CHE ESISTE UN FLORIDO MERCATO DELLO SPERMA FINTO? SI USA SUI SET PORNO, DOVE PERMETTE MENO RIPRESE E MENO SOLDI SPESI, MA E’ MOLTO RICHIESTO ANCHE DAI FETICISTI DEL GENERE - BARBARA COSTA: “LASCIATE STARE LE RICETTE CHE TROVATE ONLINE: SONO FASULLE, DANNOSE, PER LA SALUTE TUA E DI CHI DIVIDE CON TE TALI VIZI, NONCHÉ DEL VOSTRO PALATO. ONLINE CE NE SONO PER TUTTI I GUSTI: C’E’ ANCHE QUELLO VEGANO”

Barbara Costa per Dagospia

sperma finto porn video 4

Il latte e lo yogurt sono nel frigo, uova, farina e zucchero nella dispensa non mancano, l’amido di mais sì, ma basta un clic, ed eccolo qui. Ora: con questi ingredienti, se vuoi, facci un dolce, ma non ti azzardare ad aggiungerci sapone, shampoo, lozioni per il corpo, una cosa che si chiama gomma di xantano, o il latte per gatti, per… trasformarli in sperma finto! No, mio caro, conosco le tue intenzioni ma ti dico, anzi, ti ordino di non farlo.

Lascia stare: troppo pericoloso, vuoi finire al pronto soccorso? Per quale motivo devi rischiare seri bruciori, infezioni in bocca, agli occhi e nelle parti intime, e grossi dolori di pancia, per non parlare della diarrea che ti aspetta sicura, se puoi divertirti, spalmare e farti spalmare, bere e far bere, fino all’ultima goccia, del nettare finto che fuoriesce quanto ne vuoi, se non dal tuo pisello, da un dildo?

sperma finto dildo set

Il settore dello sperma finto è poco conosciuto, vi girano troppe frottole, io provo a far chiarezza, e ti dico: se sei un feticista dello sperma, se sei tra coloro a cui piace inghiottirlo, e ricoprirci il/la partner, fare collane di perle, bukkake, docce, e vuoi inserirlo nei dildo eiaculanti, o ancora, sei un seguace del "felching", cioè sei tra i feticisti del succhiare sperma dall’ano dopo averci eiaculato, insomma, se sei uno di questi sperma-giocatori qui, o di altra affine categoria che sto dimenticando, dammi retta: scordati le ricette dello sperma fatto in casa che trovi online!! Sono fasulle, dannose, per la salute tua e di chi divide con te tali vizi seminali, nonché del vostro palato, dato che gli sperma fai-da-te hanno un sapore pessimo, schifoso, che non migliori con lo zucchero.

sperma finto lubrificante

Per i tuoi appetiti spermatici, metti mano al portafoglio e lo sperma te lo compri – finto – sui siti e-commerce più noti, e molti sono gel intimi lubrificanti somigliantissimi a autentico sperma, inodori, e commestibili. Se la marca è venduta quale sperma che si usa sui set porno, per farci quei video che ti piacciono tanto, amico, puoi crederci: non ti stanno prendendo in giro! Non è inganno né frode, è la verità, non tutto lo sperma che vedi nei porno è vero, macché, in parte è artificiale: è sempre finto lo sperma usato nelle foto, in buona parte è finto lo sperma che spruzza e cola nei porno bukkake, cumplay, creampie, e porno sadomaso eiaculanti i più viscosi.

sperma finto alaina fox

È sperma se non tutto finto ben "aiutato" quello che vedi nei porno-schizzi più lunghi e mirati, è sperma finto quello che ovvio è nei porno lesbici, è misto al latte lo sperma succhiato dall’ano nei porno felching poi passato di bocca in bocca, è finto nei porno dove lo sperma effettivo degli attori a disposizione non basta, il regista ne vuole di più, ne serve di più, spesso perché vuole girare più finali con gli stessi peni.

Il tempo è denaro, pure nel porno, e l’uso di sperma finto consente meno riprese quindi meno tempo (e soldi) spesi. Dallo schermo è impossibile capire quanto sperma finto "giri" sui set, perché lo sperma in azione è davvero simile a quello vero, e ci sono aziende produttrici che lo giurano identico a quello reale persino nel sapore.

sperma finto dildo 2

E però nella realtà ci sono sperma mica tanto… gustosi! E infatti per questo che ci sono in commercio sperma finti al gusto che ti pare, in ogni modo non contengono sostanze chimiche, li puoi ingerire senza penose diarreiche conseguenze, e se ti avanza lo conservi in frigo. Le Martani non si allarmino: c’è lo sperma finto vegano. Gli sperma finti più cari valgono la spesa: non appiccicano! (Senti, rimanga tra noi: se sei uno con la fissa e il piacere dello sperma da fare sul corpo colare, massaggiare, leccare, succhiare, come preliminari di una torrida sc*pata… beh… se dopo non devi guidare… vai di piña colada! Divertimento garantito).

