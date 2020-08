LO SAPEVATE CHE JOHN CAGE AVEVA UNA GRANDE PASSIONE PER I FUNGHI? NE DIEDE DIMOSTRAZIONE DURANTE UNA PUNTATA DI “LASCIA O RADDOPPIA”, MA LA SUA CASA ERA STRACOLMA DI OGGETTI CHE RIMANDAVANO A QUELLA FASCINAZIONE: DIARI, STUDI, GUIDE, CARTOLINE E FOTOGRAFIE CHE ORA SONO RACCOLTE NEL VOLUME “JOHN CAGE: A MYCOLOGICAL FORAY” – UN’OSSESSIONE NON SENZA PERICOLI COME QUANDO NEL ’54 FU RISCHIÒ DI MORIRE PER… - VIDEO

Nel febbraio 1959, durante una visita al collega compositore Luciano Berio a Milano, John Cage apparve cinque volte nel popolare programma televisivo italiano “Lascia o Raddoppia?”. Cage ha eseguito diversi nuovi pezzi e ha quindi risposto a domande sul suo argomento specialistico che, sorprendentemente, non era la musica, ma i funghi.

Per serate consecutive, Cage è passato alla finale, rispondendo correttamente a tutte le domande e raddoppiando ogni volta il suo premio in denaro. Nell'episodio finale, con 5 milioni di lire in palio, gli è stato chiesto di elencare i 24 nomi dell'Agaricus elencati nello Studies of American Fungi di GF Atkinson. Li ha elencati tutti in ordine alfabetico, suscitando un lungo applauso del pubblico.

John Cage- A Mycological Foray

Nel libro “John Cage: A Mycological Foray”, si approfondisce il fascino del compositore per i funghi. Il primo volume include vari aneddoti sui funghi tratti da "Indeterminacy", la raccolta di Cage fatta di storie, riflessioni e barzellette. Ci sono fotografie di Cage mentre cerca funghi, pezzi di diario, quaderni ed estratti di saggi relativi alla sua passione, nonché una selezione della sua vasta collezione di oggetti legati ai funghi: cartoline, collage e varie guide. Il volume 2 è una riproduzione di Mushroom Book, una collaborazione del 1972 con l'artista Lois Long e lo scienziato Alexander Smith, presidente della Mycological Society of America.

john cage 5

L'ossessione di Cage per i funghi è iniziata negli anni '30 durante la Grande Depressione, quando per necessità iniziò a cercare cibo nei boschi intorno a casa sua a Carmel, nella penisola di Monterey in California. «Non avevo niente da mangiare e sapevo che i funghi erano commestibili e che alcuni erano mortali - ha poi ricordato - Così ho raccolto uno dei funghi e sono andato nella biblioteca pubblica e mi sono accertato cosa fosse mortale e cosa commestibile. Non ho mangiato nient’altro per una settimana».

john cage 6

Ma la sua passione non sempre l’ha ripagato. Nel 1954, dopo aver cercato nei boschi intorno alla colonia di artisti di Stony Point nello stato di New York, Cage iniziò a sentirsi male dopo aver mangiato un fungo velenoso. La sua pressione sanguigna scese bruscamente, si sentì male, e venne portato d'urgenza al vicino ospedale di Spring Valley, dove gli venne fatta una lavanda gastrica. Successivamente, gli è stato detto che, se non fosse stato curato entro 15 minuti dal suo ricovero, sarebbe morto.

john cage 7

Ma questo episodio non ha scalfito la sua passione. A metà degli anni '50, la sua esperienza era tale che fu nominato vicepresidente della regione orientale del People-to-People Committee on Fungi.

Nonostante la sua notorietà, Cage viveva ancora alla giornata e guadagnava diverse centinaia di dollari fornendo funghi a diversi rinomati ristoranti di New York, incluso il Four Seasons.

john cage 3

Nel 1959, lo stesso anno in cui apparve sulla TV italiana, Cage iniziò a tenere un corso di composizione sperimentale presso la New School for Social Research di New York. Poco dopo lui e il botanico Guy Nearing hanno introdotto un nuovo corso nel curriculum: l'identificazione dei funghi. Nei fine settimana, Cage e Nearing guidavano gruppi di 30 studenti in gite per raccogliere funghi nei boschi dello stato di New York.

Nel settembre 1962 aiutarono a resuscitare la New York Mycological Society. Una passione senza fine che, però, non lo hai mai portato alla sperimentazione di funghi allucinogeni.

