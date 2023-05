9 mag 2023 18:45

SAPEVATE CHE IL POMODORO DI PACHINO È NATO IN ISRAELE? - NONOSTANTE SIA UNO DEGLI INGREDIENTI SIMBOLO DELLA CUCINA ITALIANA, IL CILIEGINO È STATO CREATO DALLA MULTINAZIONALE SEMENTIERA "HAZERA GENETICS" - L'ORIGINE STRANIERA NON SMINUISCE "L'ITALIANITÀ" DEL POMODORO (DEL RESTO, È UNA PIANTA ORIGINARIA DELL'AMERICA) MA ANZI, LA CONFERMA, VISTO CHE È SOLO NEL NOSTRO TERRITORIO CHE HA TROVATO IL MICROCLIMA PERFETTO PER CRESCERE - MA IL POMODORO DI PACHINO NON È SOLAMENTE IL CILIEGINO, NE ESISTONO DIVERSE VARIETÀ, TRA CUI…