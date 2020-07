14 lug 2020 12:39

LO SAPEVATE CHE I SERPENTI SONO IN GRADO DI VOLARE? UNO STUDIO SULLE CARATTERISTICHE AERODINAMICHE DELLE PLANATE DEI SERPENTI VOLANTI DEL PARADISO DIMOSTRA CHE NEI LORO VOLI NULLA È LASCIATO AL CASO: SI MUOVONO ONDEGGIANDO ANCHE QUANDO SI TROVANO SOSPESI IN ARIA, COME SE STESSERO STRISCIANDO PER TERRA O NUOTANDO NELL'ACQUA…