L’estate è finita e l’autunno sarà «doloroso»: nel suo primo discorso alla nazione ieri il premier Keir Starmer ha messo da parte l’ottimismo e ha avvertito che «le cose peggioreranno prima di poter migliorare». La situazione delle finanze pubbliche «è molto più grave di quanto pensassimo» e c’è un «buco nero» da 22 miliardi di sterline nei conti dello Stato, ha dichiarato Starmer, […]

Il premier ha dato la colpa della crisi a «14 anni di malagestione dei conservatori», ma all’insegna della trasparenza e dell’onestà verso gli elettori ha detto che non vuole fare promesse illusorie che ci siano soluzioni facili. Servono anzi «sacrifici oggi per benefici duraturi domani» – il nuovo slogan del partito è “fixing the foundations”, consolidare le fondamenta per costruire una struttura solida per il futuro.

Il nuovo Governo, pur avendo «fatto di più in sette settimane che i Tories in sette anni», deve gestire l’eredità del passato e far quadrare i conti: per questo, ha avvertito Starmer, il budget che la cancelliera dello Scacchiere presenterà il 30 ottobre sarà «doloroso». Il premier in campagna elettorale si era impegnato a non aumentare i contributi previdenziali, le imposte sul reddito o l’Iva e ieri ha ribadito che manterrà la promessa.

Una stretta su altri fronti è però inevitabile per recuperare i fondi necessari per migliorare i servizi pubblici, sanità in primis, che sono allo stremo. «Chi ha le spalle più larghe porterà il peso maggiore», ha assicurato Starmer, accennando forse alle tasse di successione, alle imposte sui capital gain o sugli utili straordinari delle grandi imprese. Il premier non ha però voluto dare dettagli, sottolineando che sarà Rachel Reeves a fare gli attesi annunci il 30 ottobre.

Il leader conservatore, l’ex premier Rishi Sunak, ha risposto che «i laburisti faranno quello che hanno sempre avuto intenzione di fare: aumentare le tasse».

Il «buco nero» che i laburisti hanno ereditato dai Tories non è solo finanziario ma anche sociale, secondo Starmer, come dimostrato dagli scontri di piazza di agosto, quando bande di estremisti di destra e teppisti hanno aggredito la polizia e assaltato centri di accoglienza per migranti in numerose città inglesi. Le violenze hanno rivelato le profonde divisioni del Paese dopo «anni di populismo», ha detto il premier.

Parlando nel giardino di Downing Street, teatro delle feste illecite durante il lockdown, Starmer ha detto che «ora qui si lavora al servizio della gente». Lo scandalo partygate aveva costretto alle dimissioni l’ex premier Boris Johnson, ma ha anche profondamente corroso la fiducia della gente nella politica. Per questo, ha detto Starmer, la missione del suo Governo è agire con correttezza e trasparenza per ripristinare quella fiducia. Il Governo laburista intende istituire a breve una Commissione ad hoc che veglierà sul rispetto delle regole, operando con totale indipendenza. […]

